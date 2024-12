Voici tout d'abord les haut-parleurs PC avec caisson de basses Creative Pebble Plus.

Le Creative Pebble Plus est équipé d’un caisson de basse autonome de 4 pouces "downfire", c'est-à-dire doté d'un haut-parleur orienté vers le bas. Ce type de configuration permet de diffuser les basses fréquences de manière plus diffuse.

Les haut-parleurs Pebble Plus, avec des médiums de 2 pouces inclinés à 45°, sont spécifiquement orientés vers vous pour garantir une qualité sonore optimale.

Optimisez les performances du Creative Pebble Plus en activant simplement le mode gain élevé. Ce mode accroît la puissance de sortie à 8 W RMS, offrant des basses plus profondes et un son plus ample, sans perte de qualité (adaptateur USB 5V 2A non inclus requis).

Les commandes de volume sont stratégiquement placées à l’avant des haut-parleurs pour un accès rapide et facile, et le Pebble Plus est alimenté par USB et connecté via un câble universel AUX 3,5 mm.

Retrouvez les haut-parleurs avec caisson de basses Creative Pebble Plus en noir à 36,99 € en ce moment sur Amazon, soit une remise de 26 % par rapport à leur prix officiel de 49,99 €.





Et voici quelques autres systèmes d'enceintes et haut-parleurs pour PC en promotion :

Et ne passez pas à côté de notre top 3 des promos de la journée (clavier Cherry MX 8.2 TKL, casque SteelSeries Arctis 7P+ et Nothing Ear (a)) ainsi que de notre top 10 des meilleures offres Cdiscount du week-end !