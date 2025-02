Voici tout d'abord le haut-parleur Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor.

Avec une puissance de sortie de 30 W, il est doté d'un système audio avancé, composé d’un caisson de basses et de deux radiateurs passifs, offrant des basses profondes et dynamiques. Le mode Boost exclusif renforce encore davantage l’intensité sonore pour des sons percutants et énergétiques. L’égalisation automatique assure un équilibre dynamique, ajustant intelligemment les fréquences pour un rendu sonore naturel et précis, même à faible volume.

Conçu pour résister aux éléments, le Xiaomi Sound Outdoor bénéficie d’une certification IP67, le protégeant contre l’eau et la poussière. Il assure une autonomie allant jusqu’à 12 heures et se recharge rapidement via USB-C (15W).

La fonction appel mains libres vous permet de répondre à vos appels en un seul geste. Il est également possible de jumeler deux haut-parleurs pour un mode stéréo, ou même de connecter jusqu’à 100 enceintes simultanément pour une diffusion synchronisée dans tout un espace.

Enfin, le haut-parleur prend en charge le Bluetooth 5.4, pour une transmission rapide et stable.

Retrouvez le Xiaomi Sound Outdoor en noir, rouge ou bleu à 29,99 € au lieu de 49,99 € sur le site officiel Xiaomi, soit une remise de 40 %.



On passe maintenant au HONOR Magic V2 (16 + 512 Go).

Avec son design sans engrenages, il intègre une charnière en titane ultra légère pour une ouverture fluide et un écran parfaitement plat. Grâce à un mécanisme en goutte d’eau durable et flexible, il reste lisse et sans plis, qu'il soit plié ou déplié. Sa technologie de suspension multi-angles assure une stabilité optimale, quelle que soit la position.

La fonction d’écran divisé s’active d’un simple geste, facilitant le multitâche de manière intuitive et efficace.

Son écran intègre une atténuation de 3840 Hz, réduisant les scintillements pour un confort visuel amélioré. La luminosité s’ajuste automatiquement en fonction des conditions d’éclairage, et un mode nuit est également disponible.

Côté performances, il embarque 16 Go de RAM et la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, optimisée par les trois moteurs Boost exclusifs de la marque, garantissant une fluidité exemplaire, même pour les applications les plus exigeantes.

Enfin, il prend en charge la technologie HONOR 66W SuperCharge, permettant une recharge ultra-rapide pour une utilisation prolongée sans interruption.

Le HONOR Magic V2 est disponible en noir ou violet à 836,91 € grâce au code A7Off + la promotion déjà appliquée sur le site officiel, au lieu de 999,90 €.



Enfin, on finit ce top 3 avec la Google Pixel Watch 2 4G LTE.

Grâce à un nouveau capteur et à l’IA de Google, elle assure un suivi précis et performant de la fréquence cardiaque, offrant ainsi des données de remise en forme encore plus fiables.

La fonctionnalité Réponses du corps permet de détecter les signes potentiels de stress et d’y réagir immédiatement. Le capteur de température intégré suit les variations pouvant être liées à votre environnement de sommeil, votre cycle menstruel ou tout autre facteur impactant votre bien-être.

En matière de sécurité, la détection de chute contacte automatiquement les services d’urgence en cas de chute brutale, et si vous ne réagissez pas, un appel est lancé. De plus, la Pixel Watch 2 peut alerter vos contacts de confiance ou le 112 via SOS Urgence si vous ne vous sentez pas en sécurité.

Un mode de minuteur de sécurité vous permet également de partir courir ou marcher l’esprit tranquille : en l’absence de réponse après un certain temps, votre position est automatiquement envoyée à vos proches.

Profitez d’une autonomie de 24 heures sur une seule charge, même avec le mode Always-on activé, pour une utilisation prolongée et sans interruption.

La Google Pixel Watch 2 version 4G LTE (+ Bluetooth / WiFi) est disponible en noir à 199 € au lieu de 329 € (prix officiel), soit une remise de 130 € sur la boutique Orange.



