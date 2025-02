On commence avec un focus sur la Xiaomi 4 Pro 2nd Gen.

Conçue avec un cadre en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale, elle allie légèreté et robustesse pour une durabilité exceptionnelle. Son moteur délivre une puissance nominale de 400 W, pouvant atteindre 1000 W en pointe, lui permettant de gravir des pentes jusqu’à 22 % tout en garantissant une conduite fluide et confortable sur divers types de terrains. Grâce à sa batterie Li-ion de 10 000 mAh (468 Wh), elle offre une autonomie pouvant atteindre 60 km et une vitesse maximale de 25 km/h.

Son système intelligent de gestion de la batterie (BMS) assure une surveillance en temps réel et applique six protections contre les surcharges, les décharges excessives, la surchauffe et les surintensités, garantissant ainsi sécurité et longévité. Les pneus de 10 pouces, élargis de 54 mm à 60 mm, améliorent l’absorption des chocs, augmentent la capacité d’air et renforcent l’adhérence ainsi que la stabilité sur la route.

La Xiaomi 4 Pro 2nd Gen est équipée d’un frein à tambour sur la roue avant et d’un système E-ABS sur la roue arrière, réduisant efficacement la distance de freinage pour une sécurité renforcée. De plus, l’énergie cinétique générée lors du freinage et de la glisse est convertie en électricité, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie.

Le feu arrière s’allume automatiquement avec le phare et peut être configuré via l’application Mi Home / Xiaomi Home pour rester allumé en permanence. L'application permet également de consulter l’état de la trottinette, l’autonomie restante, le kilométrage parcouru et d’activer le verrouillage du moteur.

Les clignotants haute intensité certifiés E-Mark s’activent instantanément en appuyant sur le bouton de virage, accompagnés d’une sonnerie d’avertissement pour assurer une meilleure visibilité.

Retrouvez la Xiaomi 4 Pro 2nd Gen en promotion à 449 € au lieu de 550,36 €, soit une remise de 18 % sur le site officiel Xiaomi.

Les nouveaux clients peuvent également profiter d'un coupon de -15 €.



Et voici quelques autres trottinettes électriques disponibles à prix réduit :

