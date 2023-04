Le service de vidéo en streaming HBO Max très populaire outre-Atlantique n'arrivera finalement jamais en France, ou tout du moins pas tel qu'on le connait : la plateforme vient d'être démantelée par la Warner Bros.

HBO Max s'est imposée en quelques années comme une référence des services de Streaming aux USA, s'installant à la 4e position des plateformes de SVOD en Amérique du Nord derrière Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Portée par des productions originales la plateforme revendique actuellement 75 millions d'abonnés qui s'installent dans une poignée de pays seulement.

Warner Bros ferme la plateforme de SVOD

Alors que l'on avait bon espoir de voir le service arriver prochainement en France après un premier pied dans l'hexagone en partenariat avec Amazon et le Pass Warner, il n'en sera finalement rien puisque le studio américain a fait le choix d'enterrer le service pour le remanier plus largement.

Finalement, la Warner Bros prépare une nouvelle plateforme de SVOD et devrait en lancer une nouvelle plus simplement baptisée "Max". Le contenu ne serait ainsi plus majoritairement orienté vers les productions de HBO mais plus largement sélectionné au sein des divers studios, chaines et productions de la Warner. Le contenu serait ainsi plus large, plus diversifié et à même de séduire une plus grande audience. On retrouverait ainsi des séries, films, documentaires, mais également des émissions de TV et de la télé-réalité.

C'est sous cette nouvelle forme que le service de SVOD de la Warner devrait nous parvenir en France et tenter de s'imposer dans de nouveaux marchés à travers le monde. Reste à savoir si l'offre saura remplacer le Pass Warner proposé sur Amazon Prime Vidéo.