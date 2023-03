En exclusivité pour la France, la série The Last of Us de HBO a été disponible depuis mi-janvier sur Amazon Prime Video. Une diffusion sans surcoût pour les abonnés Prime Video, avec des épisodes proposés le lendemain de la diffusion aux États-Unis.

The Last of Us était un cas particulier dans le cadre d'un partenariat entre Amazon et Warner Bros. Discovery. À partir du 16 mars, c'est un Pass Warner qui sera proposé sur Prime Video et pour un prix de 9,99 € par mois.

Le lancement du Pass Warner se fait sur l'offre Prime Video Channels. Il s'agit donc d'un abonnement distinct de l'abonnement à Amazon Prime Video auquel il est adossé. Sachant qu'un abonnement Amazon Prime est à 6,99 € par mois. Le Pass Warner sera avec 30 jours d'essai gratuit jusqu'au 3 avril.

Pas seulement HBO

Le Pass Warner ne comprend pas uniquement tout HBO, mais également les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery. Dès le 16 mars, ce sera un accès aux corners à la demande de HBO, Adult Swim, Toonami et Warner TV. Les autres chaînes bénéficieront d'un déploiement progressif jusqu'au 3 avril.

Les corners à la demande sont des espaces dédiés à des chaînes et marques sur Amazon Prime Video. Lorsque le déploiement arrivera à échéance, il y aura les programmes à la demande des marques Boomerang, Cartoon Network, CNN, Discovery Channel, Discovery Science, ID, Eurosport et TCM Cinéma.

Le déploiement se terminera avec une nouvelle chaîne Cartoonito à destination d'un très jeune public âgé de 3 à 6 ans. Prime Video France met en avant des séries en 4K, ce qui est une évolution par rapport à la proposition via OCS où la 4K était absente avec les séries de HBO.

Dans le contexte OCS

Les séries HBO ont longtemps été diffusées en France par OCS, mais l'accord de distribution s'est terminé fin 2022.

Les groupes Orange et Canal+ ont signé un protocole d'accord pour le rachat d'OCS et d'Orange Studio par Canal+. Le groupe Canal+ a en outre perdu les chaînes de Warner Bros. Discovery.

La Pass Warner avec Amazon Prime Video est une spécificité française et sans doute temporaire. Pour 2024, Warner Bros. Discovery a prévu de déployer en Europe un service de streaming associant HBO Max et Discovery+, y compris en France.