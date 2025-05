La frontière des exclusivités consoles continue de s'estomper. Et Microsoft qui mène la danse avec une nouvelle annonce de taille. Le très acclamé Senua's Saga: Hellblade II, développé par Ninja Theory, ne sera bientôt plus réservé aux joueurs Xbox et PC. Le titre fera son arrivée sur PlayStation 5 dès cet été. Une version "Enhanced" est même au programme, promettant des nouveautés pour toutes les plateformes.

Hellblade II "Enhanced" : quoi de neuf pour Senua sur PlayStation 5 ?

Cette arrivée sur PS5 ne se fera pas sans quelques améliorations. Microsoft et Ninja Theory ont en effet annoncé une édition "Enhanced" de Senua's Saga: Hellblade II. Si les détails précis de ces "nouvelles fonctionnalités excitantes" restent encore à découvrir, la page du jeu sur le PlayStation Store mentionne déjà des "fonctionnalités ajoutées et un retour haptique immersif". On peut donc s'attendre à une exploitation des capacités spécifiques de la manette DualSense de Sony. L'annonce a été faite à l'occasion du premier anniversaire du lancement du jeu sur Xbox Series X/S et PC. Ninja Theory a précisé dans une communication vidéo que "l'équipe a travaillé dur pour optimiser Hellblade 2 pour la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro afin de vous offrir la meilleure expérience possible". Point important pour les joueurs actuels : ces améliorations ne seront pas exclusives à la version PS5. Elles seront déployées simultanément via une mise à jour gratuite pour les versions Xbox Series X/S et PC du jeu. Pour l'instant, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, seulement un vague "cet été".

La stratégie multiplateforme de Microsoft : une vague d'exclusivités Xbox sur PS5

L'arrivée de Senua's Saga: Hellblade II sur la console de Sony n'est pas une surprise isolée. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie "Project Latitude" de Microsoft. Celle-ci vise à étendre la disponibilité de ses jeux first-party au-delà de son propre écosystème. La firme de Redmond considère désormais les plateformes concurrentes comme des opportunités d'atteindre un public plus large. Et cette approche semble porter ses fruits, si l'on en croit de récentes données de ventes aux États-Unis. La liste des anciens bastions Xbox migrant vers la PS5 s'allonge d'ailleurs de mois en mois. Plusieurs portages ont ainsi rencontré un franc succès, comme Forza Horizon 5, Indiana Jones et le Cercle ancien, et plus récemment Doom: The Dark Ages. On attend désormais une version remastérisée du premier Gears of War prévue en août. Microsoft a même porté son remaster d'Oblivion sur PS5. Et ce n'est pas tout : des portages Xbox sont également en préparation pour la Nintendo Switch 2.

Un retour aux sources pour Hellblade, un pari gagnant pour Microsoft ?

Pour la franchise Hellblade, cette sortie sur PlayStation a une saveur particulière. Le premier opus, Hellblade: Senua's Sacrifice, avait en effet été une exclusivité console temporaire sur PS4 lors de son lancement en 2017, avant d'arriver sur Xbox un an plus tard. Le rachat de Ninja Theory par Microsoft en 2018 avait ensuite logiquement positionné sa suite, Senua's Saga: Hellblade II, comme une exclusivité console pour l'écosystème Xbox. Sept ans plus tard, la boucle est en quelque sorte bouclée, mais pour des raisons stratégiques bien différentes. Salué par la critique , le titre va donc pouvoir toucher un nouveau public. Il reste maintenant à découvrir en détail les améliorations de cette version "Enhanced" et la date exacte à laquelle les joueurs PS5 pourront plonger dans l'univers sombre et captivant de Senua's Saga: Hellblade II. Une chose est sûre : la stratégie multiplateforme de Microsoft continue de redessiner le paysage du jeu vidéo.