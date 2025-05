Le service Xbox Game Pass de Microsoft a habitué ses abonnés à un flux constant de nouveautés, et le mois de juin 2025 ne semble pas vouloir déroger à la règle. Après un printemps déjà bien fourni, avec des titres remarqués comme Clair Obscur: Expedition 33 ou le récent Doom: The Dark Ages, les regards se tournent vers les premières confirmations pour le début de l'été. Cinq jeux sont d'ores et déjà annoncés, promettant une belle diversité d'expériences.

Déjà cinq titres confirmés pour le Xbox Game Pass en juin 2025

La première salve de jeux pour juin 2025 commence à se dessiner, offrant un panorama varié aux détenteurs d'un abonnement Game Pass, en particulier pour les membres Ultimate qui bénéficient souvent des ajouts "day one". Le bal s'ouvrira le 13 juin avec The Alters, un jeu de survie teinté de science-fiction. Les joueurs y incarneront Jan Dolski, unique rescapé d'un atterrissage en catastrophe sur une planète hostile, qui devra créer des clones de lui-même pour gérer sa base mobile et espérer s'en sortir. Le 17 juin, deux titres rejoindront le service : le très attendu FBC: Firebreak, un FPS coopératif pour trois joueurs se déroulant dans l'univers angoissant de Control et développé par Remedy Entertainment, ainsi que Lost in Random: The Eternal Die, un jeu d'action-aventure roguelike en solo. Quelques jours plus tard, le 19 juin, place au sport arcade avec Rematch, un jeu de football à 5 contre 5 développé par l'équipe derrière le percutant Sifu. Enfin, le 26 juin, le catalogue s'enrichira de la version console d'Against the Storm, un city builder dark fantasy avec des éléments de roguelike, déjà apprécié des joueurs PC Game Pass. Ces titres seront disponibles sur Xbox Series X|S et PC, et pour la plupart inclus dans les offres Ultimate et PC Game Pass, Against the Storm arrivant spécifiquement sur console via le Game Pass Ultimate.

Des expériences variées : de la survie SF au city builder roguelike

La sélection de juin jusqu'ici annoncée pour le Xbox Game Pass témoigne d'une volonté de satisfaire un large éventail de joueurs. The Alters promet une expérience narrative forte, où la gestion des relations avec ses propres clones, dotés de personnalités distinctes, sera aussi cruciale que la survie face aux dangers planétaires. Les amateurs d'action frénétique et de coopération se tourneront sans doute vers FBC: Firebreak, qui les plongera au cœur du mystérieux Bureau Fédéral du Contrôle armés jusqu'aux dents et dotés de pouvoirs paranormaux. Changement de registre avec Rematch, qui s'annonce comme une relecture nerveuse et technique du football, misant sur l'habileté individuelle et la coordination d'équipe, loin des simulations traditionnelles. Quant à Against the Storm, il proposera un défi de gestion et de stratégie original, où chaque partie demandera de reconstruire des colonies dans un monde menacé par une tempête dévastatrice, le Blightstorm, sous les ordres de la Reine Brûlée.

Et ce n'est qu'un début : l'Xbox Games Showcase en embuscade

Ces cinq premiers jeux ne constituent qu'un avant-goût de ce que le mois de juin réserve aux abonnés du Xbox Game Pass. Il est quasiment certain que d'autres titres, y compris des jeux plus anciens ou des ajouts pour le Game Pass Standard, viendront compléter cette offre. Tous les yeux seront particulièrement tournés vers le Xbox Games Showcase, prévu pour le 8 juin. Si les éditions précédentes de cet événement sont une indication, cette conférence sera riche en annonces de jeux disponibles "day one" sur le service, dévoilant potentiellement d'autres pépites pour juin et les mois suivants. En attendant, le mois de mai n'a pas encore dit son dernier mot, avec des arrivées comme Firefighting Simulator: The Squad et Police Simulator: Patrol Officers le 20 mai, To a T le 28 mai, et Spray Paint Simulator le 29 mai en accès direct sur le Game Pass Ultimate. Le catalogue de Microsoft continue donc de s'étoffer à un rythme soutenu.