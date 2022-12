Après plusieurs reports, Warner Bros Games avait annoncé que son nouveau titre très ambitieux autour de l'univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard sortirait le 10 février 2023. Une sortie annoncée sur toutes les plateformes du marché, avec une réserve toutefois concernant la version Switch déjà annoncée pour une sortie à une date ultérieure...

Finalement, les PS4 et Xbox One prendront le même chemin que la Switch. Le compte officiel du titre sur Twitter a annoncé la mauvaise nouvelle : la date n'est maintenue que pour les plateformes PC, PS5 et Xbox Series.

Le jeu repoussé sur PS4 et Xbox One

Pour les PS4 et Xbox One, il faudra patienter jusqu'au 4 avril, et même jusqu'au 25 juillet 2023 pour la mouture Switch.

Comme toujours, il est annoncé la volonté de proposer la meilleure expérience de jeu possible sur l'ensemble des plateformes... Il semble de plus en plus complexe pour les studios de proposer des jeux à la hauteur sur PS4 et Xbox One, du moins pas sans passer un peu plus de temps à tenter d'optimiser le moindre élément et sans rogner trop sur le contenu.

Rappelons que Guerrilla Games a de son côté fait le choix de ne pas proposer l'extension de Horizon Zero Dawn sur PS4, faisant ainsi ses adieux à la plateforme.