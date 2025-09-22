Le géant Honda, qui a révolutionné la moto dans les années 70, a longtemps boudé le virage électrique, se contentant de quelques scooters discrets. Mais l'attente est terminée. Le constructeur japonais vient de dévoiler la version de série de son concept EV Fun, baptisée WN7.

Avec un design agressif et des promesses de couple dignes d'un gros cube, cette première incursion sérieuse dans le monde des deux-roues à batterie est un événement majeur. Pourtant, entre une autonomie modeste et un tarif qui frôle les 18 000 €, le pari est loin d'être gagné.

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle moto électrique ?

Esthétiquement, la WN7 est une réussite. Son style "naked" très anguleux, ses surfaces planes et son monobras oscillant rappellent les plus belles productions de la marque. Sous le carénage, on retrouve un moteur électrique refroidi par eau de 18 kW, développant environ 67 chevaux pour un couple généreux de 100 Nm.

Honda promet ainsi une puissance équivalente à celle d'une moto thermique de 600cc, mais avec le couple instantané d'un 1000cc. Côté technologie, elle embarque un écran TFT de 5 pouces avec connectivité smartphone et un éclairage full LED. Le tout pour un poids conséquent de 217 kg, soit 25 kg de plus que sa cousine thermique, la CB750 Hornet.

Autonomie et recharge : Honda est-il à la hauteur ?

C'est sur ce point que le bât blesse. Honda a fait le choix d'une batterie fixe et annonce une autonomie d'à peine 130 kilomètres (81 miles). Si cela peut suffire pour des trajets quotidiens en ville, c'est bien en deçà de ce que propose la concurrence et très limitant pour une machine de cette gamme de prix. Pour compenser, la WN7 est équipée d'une charge rapide au standard CCS2, permettant de passer de 20 à 80 % en 30 minutes. Pour une charge complète à domicile, il faudra compter environ trois heures.

Le prix est-il le vrai point noir de cette WN7 ?

Avec un tarif annoncé à 12 999 £ au Royaume-Uni, soit environ 17 700 $, le prix de la WN7 a de quoi faire sursauter. Il est plus du double de celui d'une Honda CB750 Hornet thermique, et se positionne bien au-dessus de concurrentes électriques directes comme la LiveWire S2 de Harley-Davidson, qui offre une meilleure autonomie pour un tarif inférieur. Ce positionnement tarifaire très élevé risque de cantonner la WN7 à un marché de niche, celui des passionnés de technologie prêts à payer le prix fort pour rouler sur la première moto électrique signée Honda.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le nom "WN7" a-t-il une signification particulière ?

Oui, il s'agit d'un acronyme dérivé du concept de développement. Le "W" vient de "Wind" (vent), le "N" de "Naked" (pour le style de la moto), et le "7" indique la classe de puissance, équivalente à une cylindrée de 700-750cc dans le monde thermique.

Une version pour les permis A2 est-elle prévue ?

Oui, Honda a confirmé qu'une version de la WN7 bridée à 11 kW sera disponible, la rendant ainsi compatible avec le permis A1 européen (équivalent du permis A2 pour les motos électriques de cette puissance en France).

Quand la Honda WN7 sera-t-elle disponible en France ?

Le lancement est d'abord prévu au Royaume-Uni pour le début de l'année 2026. Une commercialisation dans le reste de l'Europe, y compris en France, devrait suivre dans le courant de la même année, mais Honda n'a pas encore communiqué de calendrier précis.