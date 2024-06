La série Honor 200 continue de mettre à l'honneur le savoir-faire de la marque. Après le récent Honor 200 Lite, c'est maintenant le Honor 200 Pro qui vise à l'excellence en proposant une fiche technique relevée associée à un partenariat qui va en faire le véritable " Portrait Master " sublimant les photos en mode portrait.

Le smartphone Honor 200 Pro est un beau bébé de 199 grammes avec coque certifiée IP65 et trois coloris disponibles : noir, blanc et océan cyan, ce dernier n'étant disponible que sur le site officiel Honor.com.

Avec son écran incurvé sur toutes les tranches, d'une diagonale 6,78 pouces OLED, offrant un pic de luminosité jusqu'à 4000 nits et un rafraîchissement 120 Hz, il permettra de visionner des contenus vidéo en toutes circonstances et sans fatigue oculaire grâce à sa fonction PWM de 3840 Hz.

Un impressionnant capteur photo de 50 mégapixels pour les selfies est logé dans un double poinçon à l'avant et un lecteur d'empreintes est présent sous l'écran.

Puissant processeur Snapdragon 8s Gen 3, grande batterie

Armé du processeur Snapdragon 8s Gen 3 avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage pour des performances haut de gamme, le Honor 200 Pro embarque aussi une puce Honor C1+ qui va, grâce à l'intelligence artificielle, améliorer la qualité de signal en transmission et en réception de l'antenne.

Pour ne pas manquer d'autonomie, le nouveau smartphone Honor intègre une batterie de 5200 mAh avec charge rapide filaire de 100 W mais aussi sans fil de 66 W.

Elle permet une recharge de 0 à 50% en 15 minutes seulement et complète en 37 minutes, tandis qu'il ne faudra que 30 minutes pour recharger la batterie aux deux tiers en charge sans fil. De quoi voir venir, même quand on n'a que quelques minutes pour recharger son smartphone !

L'IA Honor embarquée s'occupe en outre de préserver la durée de vie de la batterie en bloquant par exemple la charge à 80% durant la nuit pour la relancer au petit matin afin d'avoir 100% au réveil.

Le mode Portrait Harcourt en plus

Ce qui fait la force du Honor 200 Pro, c'est vraiment sa partie photo logée dans un grand bloc photo ovale et intégrant trois modules et le flash. Le module principal est un capteur H9000 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,9 et stabilisation OIS

C'est un capteur 1/1,3 pouce récupérant beaucoup de lumière tout en limitant la génération de bruit en faible luminosité, ce qui permet d'obtenir des clichés lumineux et sans flou même quand les conditions ne sont pas optimales.

Il est accompagné d'un capteur dédié au portrait de 50 mégapixels (f/2,4, stabilisé OIS) et d'un ultra grand angle de 12 mégapixels qui pourra également faire office de capteur macro.

Honor s'est donné beaucoup de mal pour intégrer dans le Honor 200 Pro un mode Portrait Harcourt spécial dont le développement a nécessité deux ans de travail et l'analyse de milliers de photos. C'est le véritable point fort de ce smartphone, qui va faire de lui un roi de la photographie.

Ces données ont servi d'entraînement à une IA qui vient en soutien de la prise de vue pour générer un portrait Harcourt digne du célèbre studio photo immortalisant les célébrités françaises.

L'intelligence artificielle agit à de nombreux niveaux (travail sur les textures, sur le flou d'arrière-plan, sur les contrastes, sur la mise au point...) pour générer le meilleur cliché possible. Honor est reconnu pour l'excellente qualité de ses photos, et ce Honor 200 Pro ne déroge pas à la règle.

L'IA est également largement présente au sein du smartphone via l'interface MagicOS 8.0 posée sur Android et ses différentes fonctionnalités comme Magic Portal ou Magic Capsule.

Le smartphone Honor 200 Pro est en précommande du 12 juin 17h au 25 juin 2024 sur le site honor.com au prix réduit de 699,90 € au lieu de 799,90 € avec un coupon de réduction de -100 €, et avec en cadeau un casque Marshall Mahor IV Bluetooth (valeur 149 €) ainsi qu'une Honor Watch GS3 (valeur 229 €) ! A noter également une offre de reprise de votre ancien smartphone pouvant aller jusqu'à 80 €.