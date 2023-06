Le smartphone Honor 90 Lite veut proposer le meilleur de la nouvelle référence Honor 90 en conservant une bonne partie de sa fiche technique tout en maintenant un tarif accessible.

Et cela commence dès le premier regard avec son grand affichage de 6,7 pouces FHD+ avec une dalle LCD marquée d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 mégapixels pour les selfies.

Sa particularité est d'être sans bordures (hormis un très léger menton), laissant l'écran couvrir la quasi-totalité de la face avant (93,6% exactement) pour une expérience optimale, qu'il s'agisse de profiter de ses photos et vidéos, de visionner des contenus ou de jouer.

L'affichage offre un rafraîchissement d'écran de 90 Hz et propose un mode Confort des yeux pour limiter la fatigue visuelle. Cela passe par une technologie de gradation dynamique pour refléter le changement de lumière naturelle au fil de la journée et par un affichage circadien apaisant en soirée.

Le format 19,9:9 lui donne un aspect allongé pour faciliter l'accès et la visibilité des pages Web et la prise en main est optimisée par sa faible épaisseur de 7,48 mm et des tranches droites (le bouton d'alimentation sert de lecteur d'empreintes) pour un poids plume de 179 grammes.

Tout pour se divertir avec le Honor 90 Lite

A bord, le Honor 90 Lite embarque un processeur mobile Dimensity 6020 de MediaTek octocore 2,2 GHz avec GPU ARM Mali-G57 MC2, associé à 8 Go de RAM (extensible à 13 Go avec de la RAM virtuelle grâce à la technique Honor RAM Turbo) et à 256 Go de stockage.

Le SoC mobile assure également une compatibilité sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.3, ainsi que le support de la 5G. A noter que le smartphone est dual SIM et peut donc gérer deux lignes téléphoniques.

Le Honor 90 Lite sera endurant grâce à sa batterie Li-Ion de 4500 mAh avec charge filaire rapide 22,5W (chargeur inclus dans la boîte).

100 mégapixels pour ne rien manquer

Le point fort du Honor 90 Lite est sans conteste son capteur photo principal de 100 mégapixels avec ouverture f/1,9 permettant de prendre des clichés lumineux et de zoomer profondément dans l'image pour en extraire les détails.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 5 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, fournissant une expérience photographique polyvalente. Les applications intégrées de la surcouche MagicOS 7.1 (avec Android 13) permettront d'ajouter des effets ou de réaliser un montage des vidéos captées en 1080p avant de les publier sur les réseaux sociaux.

Les précommandes du Honor 90 Lite viennent de débuter et seront valables jusqu'au 6 juillet 2023.

Pendant cette période, le Honor 90 Lite sera proposé à partir de 249 euros avec le coupon de réduction AGNT90L de 50 € et avec en cadeau une paire d'écouteurs sans fil Honor Earbuds XS (d'une valeur 59,90 euros). La livraison est gratuite et vous pouvez bénéficier d'un paiement en 3 ou 4 fois sans frais.