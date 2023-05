La marque Honor a su prendre ses distances avec son encombrante maison mère Huawei et peut proposer des smartphones intégrant Android et les services mobiles de Google.

Cela la met en position de force pour se faire une place sur les marchés internationaux où ses modèles de référence connaissent un certain succès. Les nouveaux smartphones Honor 90 et Honor 90 Pro devraient prolonger cette tendance avec des atouts forts, après la série Honor 70.

Annoncée en Chine d'abord, en attendant une présentation internationale, la gamme Honor 90 y fera ses premiers pas début juin avec deux propositions assez proches laissant quelques atouts supplémentaires à la version Pro. Les deux smartphones embarqueront Android 13 et la surcouche MagicOS 7.1.

Honor 90 en Snapdragon 7 Gen 1

Le Honor 90 propose un affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré pour le capteur photo avant de 50 mégapixels.

Il embarque un processeur de grand milieu de gamme Snapdragon 7 Gen 1 grimpant à 2,5 GHz avec 12 à 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Le processeur apportera le support des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, le NFC et une compatibilité 5G en bandes sub-6 GHz et millimétriques.

Sa force sera de proposer un capteur photo principal de 200 mégapixels associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ.

La batterie de 5000 mAh devrait lui assurer une autonomie correcte, avec une charge rapide 66W minimisant le temps de charge. Les prix chinois iront de 2499 yuans (329 euros HT environ) à 2999 yuans (395 euros HT environ) selon la configuration mémoire choisie.

Honor 90 Pro, un cran plus loin

Le Honor 90 Pro proposera un affichage 6,7 pouces en résolution 2700 x 1224 pixels avec AMOLED et rafraîchissement 120 Hz mais cette fois un double poinçon comprenant un module 50 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour optimiser le mode portrait / selfie.

Le smartphone est aussi plus puissant grâce au processeur Snapdragon 8+ Gen 1 à bord, apportant ses connectivités sans fil et son intelligence artificielle. On notera une nouvelle fois le choix de rester sur le SoC mobile de 2022 plutôt que le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 plus récent mais aussi plus onéreux.

Il sera accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Comme le Honor 90, la batterie de la variante Pro offre une capacité de 5000 mAh mais la charge rapide filaire passe ici à 90W.

Pour la partie photo, le Honor 90 Pro s'appuie également sur un capteur photo principal de 200 mégapixels avec ouverture f/1,9, stabilisation d'image OIS et pixel binning 16 en 1 créant des images de 12 mégapixels plus lumineuses et détaillées.

A côté, on trouvera un ultra grand angle de 12 mégapixels (angle de vue de 112 degrés limitant les distorsions aux marges de l'image) et un téléobjectif de 32 mégapixels promettant un zoom sans perte x2,5 avec stabilisation optique.

Toujours sous Android 13 avec surcouche MagicOS 7.1, le Honor 90 Pro débutera à 3299 yuans (435 euros HT environ) en version 12 / 256 Go pour grimper à 3899 yuans (514 euros HT) pour le modèle le mieux équipé avec 16 / 512 Go.

Les tarifs internationaux seront forcément plus salés mais devraient rester attractifs par rapport à la concurrence.