Premier smartphone pliant de Honor à s'aventurer hors de Chine, le Magic Vs a dévoilé toutes ses caractéristiques techniques, que ce soit fin 2022 en Chine ou début 2023 lors de la présentation de sa version internationale.

La marque avait déjà communiqué sur un prix à partir de 1 599 € en France et une disponibilité dans le courant du premier semestre 2023. La date de lancement est aujourd'hui plus précise. Il s'agira du 24 mai 2023 et le Honor Magic Vs sera en coloris noir.

Actualité publiée le 27 février 2023

C'était attendu et déjà évoqué depuis plusieurs mois. Le Magic Vs est le premier smartphone pliant de la marque Honor à se lancer hors de Chine. Avec un format pour se plier et se déplier comme un livre, il se positionne en concurrent du Galaxy Z Fold4 de Samsung.

D'un poids de 267 g, le Magic Vs est épais de 12,9 mm quand il est plié et de 6,1 mm quand il est déplié. Sa charnière peut supporter jusqu'à 400 000 ouvertures et fermetures, soit l'équivalent de plus de dix ans d'utilisation à raison de 100 plis par jour.

Le Magic Vs affiche sur un écran principal OLED souple de 7,9 pouces, définition de 2272 x 1984 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et luminosité maximale de 800 cd/m². L'écran OLED extérieur de couverture est de 6,45 pouces, 2560 x 1080 pixels, 120 Hz, 1200 cd/m2. Les écrans profitent d'une technologie PWM Dimming de 1920 Hz pour réduire le scintillement.

Des caractéristiques techniques " classiques "

Le smartphone est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Il embarque une batterie de 5000 mAh qui est compatible avec la charge filaire Honor SuperCharge de 66 W. Une charge complète s'opère en 46 minutes.

La partie photo est avec capteur principal de 54 mégapixels (Sony IMX800), ultra grand angle de 50 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique 3x). Sur l'écran principal et l'écran de couverture, c'est un capteur photo avant de 16 mégapixels.

Le Magic Vs de Honor fonctionne avec MagicOS 7.1 (Android 13), sachant que Honor proposera trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à de sécurité.

Prix et disponibilité

Pour le lancement mondial du Honor Magic Vs, la période de disponibilité et le prix étaient les principales informations qui restaient encore à dévoiler. C'est désormais chose faite, même si la date de commercialisation est encore peu précise.

Avec des coloris cyan et noir, le Honor Magic Vs sera disponible dans le courant du premier semestre 2023, à partir de 1 599 € dans une configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.