Dans sa série milieu de gamme, Honor lance sur le marché international le smartphone Honor 90. La marque espère bousculer cette catégorie du milieu de gamme avec des prestations élevées en matière d'écran et d'appareil photo.

L'esthétique générale de la série 90 de Honor, avec notamment son récent Honor 90 Lite, se retrouve en toute logique dans le Honor 90 pour imposer son propre style. Il se dégage une certaine originalité en associant des éléments nouveaux avec des éléments de design déjà connus. L'intention n'est toutefois pas d'être clinquant, mais de proposer un design travaillé sans sacrifier la prise en main.

Un écran qui se distingue

Avec des dimensions de 161,9 x 74,1 x 7,8 mm et un poids de seulement 183 g, le Honor 90 affiche sur un écran de 6,7 pouces et des bords courbés pour favoriser une expérience plus immersive. C'est une dalle AMOLED où se loge un poinçon centré pour le capteur photo avant de 50 mégapixels (f/2,4 ; 100°) et les selfies.

Profitant d'une définition de 2644 x 1200 pixels, la dalle est capable d'afficher 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. L'écran offre une luminosité maximale de 1600 cd/m² qui mettra en valeur les contrastes de la technologie HDR.

Pour davantage de fluidité, c'est un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est à souligner pour un milieu de gamme. Une technologie de gradation PWM (Pulse Width Modulation) à très haute fréquence de 3840 Hz, la plus haute sur le marché à ce jour, est une parade aux problèmes de scintillement.

Capteur photo principal de 200 mégapixels

Le Honor 90 est équipé d'un SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm (1 x Cortex-A710 + 3 x Cortex-A710 + 4 x Cortex-A510) dans une version Accelerated Edition. C'est une puce gravée en 4 nm qui intègre un modem 5G et un chipset FastConnect 6700 pour le Wi-Fi 6E (et Bluetooth 5.2). Le processeur peut grimper à 2,5 GHz.

De grandes capacités de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage viennent l'appuyer. Le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide filaire de 66 W.

L'appareil propose un capteur photo principal de 200 mégapixels (f/1,9) et se revendique Ultra Clear pour des images avec un niveau de détails et de netteté élevé. Le module photo principal est associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2 ; 112°) et à un capteur de 2 mégapixels (f/2,4) pour la profondeur de champ.

En plus des atouts de la photographie HDR (plus de détails et couleurs plus vives en jouant sur les zones claires et sombres), Honor met en avant les capacités du Honor 90 pour permettre de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Un point sensible dans le milieu de gamme.

Le Honor 90 fonctionne avec MagicOS 7.1 (Android 13).

Belle offre en précommande

Les précommandes sont ouvertes ce 6 juillet et se poursuivront jusqu'au 19 juillet 2023. Dans le cadre de la période de précommande, le Honor 90 est proposé sur le site officiel de la marque à partir de 499 € en utilisant le code de réduction AGNT90 de -100 €, et vous obtiendrez gratuitement une paire d'écouteurs Earbuds 3 Pro (valeur de 199,90 €) ainsi que 6 mois de service de protection contre les dommages à l’écran (valeur 49,90€) et la livraison gratuite via DHL Express (livré sous 1 à 3 jours ouvrés).

Vous pourrez également acheter le Honor 90 pour 1 € avec le forfait 240 Go chez Orange, les écouteurs Earbuds 3 Pro étant également inclus dans cette offre.