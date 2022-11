Le Black Friday débarque sur HONOR du 14 au 30 novembre. Pendant cette période pas mal de produits sont en promotion avec des packs qui offrent jusqu'à 50 % de réduction.

Hihonor.com propose trois packs pour tous les budgets :



Et parmi les autres bons plans, le smartphone HONOR 70 profite d'une belle réduction sur le site hihonor.com.

Le mobile est équipé d'un écran incurvé FHD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Le HONOR 70 intègre le SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone est pourvu d'un triple capteur de 54, 50 et 2 MP. Et pour faire des selfies, il est doté d'un appareil photo Super Clear de 32 mégapixels. Pour finir, il profite également une batterie de 4800 mAH accompagnée d'un chargeur SuperCharge 66W.

Sur son site officiel, le smartphone HONOR 70 8+256 Go est au prix de 550 € au lieu de 600 € avec une coque et les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro offerts. De plus, vous profitez de 30 € de reprise sur votre ancien smartphone.



Voici les autres bons plans à ne pas rater sur HONOR pour le Black Friday :

Smartphone

Tablette tactile

PC portable

HONOR MagicBook 15 à 600 € plus un sac à dos (15", (R5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)

HONOR MagicBook 16 à 750 € plus un sac à dos (16", R5, 16 Go RAM, 512 Go SSD)





Divers



D'autres bons plans sont disponibles comme la montre connectée Garmin Fēnix 6x Pro et notre sélection du jour ou encore le Black Friday débarque chez Asus avec 30 % de réduction sur le site !