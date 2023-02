Honor a finalement levé le voile sur le Magic 5 Lite, une version plus abordable et allégée du Magic 5 déjà félicité pour son équipement et ses finitions.

Annoncé pour le 20 février prochain à l'international, Honor a déjà lancé la commercialisation de son Magic 5 Lite en France, notre pays étant considéré par la marque comme l'un des marchés prioritaires en Europe.

Le smartphone devrait être officiellement lancé lors du MWC de Barcelone, mais il est déjà possible de l'acquérir sur les sites de certains opérateurs, ou même Fnac et Amazon.

Un milieu de gamme sérieux et abordable

Le Magic 5 Lite propose un large écran AMOLED incurvé sur les bords de 6,67 pouces en Full HD+ 1080x2400 pixels et 120 Hz. Il se dote d'une gradation PWN de 1920 Hz. Un écran qui s'annonce donc particulièrement confortable et assez fluide pour proposer du gaming dans de bonnes conditions.

Côté Soc, le Magic 5 Lite reste sur un Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G associé à 6 Go de RAM + 5 Go de RAM virtuelle via la technologie RAM Turbo. La capacité de stockage est de 128 Go.

La partie photo adopte le design Matrix en cercle avec un triple capteur : 64 MP pour le principal, grand angle de 5 MP et macro 2 MP. On retrouve un module 16 MP dans un poinçon centré au-dessus de l'écran pour les selfies.

La batterie affiche une capacité de 5100 mAh compatible SuperCharge 40 W. Le Magic5 Lite est livré sous Android 12 avec surcouche Magic UI 6.0 il est disponible en noir ou vert au prix de 379€.