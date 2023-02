La marque Honor est désormais séparée de Huawei et peut complètement s'épanouir sans subir les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis sur son ancienne maison mère.

Dotée d'une belle ambition, elle déroule ses gammes avec fluidité et elle profite du salon MWC 2023 de Barcelone pour dévoiler son nouveau fleuron, le Honor Magic 5 Pro.

Comme Huawei, Honor a fait de la photo mobile un élément différenciant et ce nouveau modèle premium ambitionne de placer la barre au plus haut. Le smartphone s'offre un grand affichage "Quad curved" (ou "écran flottant")de 6,81 pouces avec dalle AMOLED et une luminosité HDR maximale intense de 1800 nits, ainsi qu'un rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Grand écran, grande puissance

L'affichage est marqué d'un poinçon étiré en angle intégrant le capteur photo avant pour les selfies de 12 mégapixels et un module de reconnaissance faciale avancée. Honor a également ajouté une puce dédiée pour optimiser la qualité visuelle. On notera que l'écran est certifié HDR10+ et IMAX Enhanced.

Ses propriétés ont été remarquées par DxOMark qui lui attribue un score record de 151 points. Il profite également d'une protection contre le rayonnement bleu pour protéger les yeux.

La puissance est de mise à bord du Honor Magic 5 Pro avec la présence du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui fournira des performances premium.

Il est épaulé par une batterie de 5100 mAh qui profitera d'une charge filaire de 66W ou d'une charge sans fil pouvant grimper jusqu'à 50W, ce qui assurera un temps de charge modéré (moins d'une heure).

La qualité photo mobile au top

Mais l'atout principal du Honor Magic 5 Pro est donc son bloc photo toujours circulaire centré au dos du smartphone (comme le Honor Magic 4 Pro) et doté de trois modules. Il est doté d'un capteur grand angle de 50 mégapixels (capteur 1/1,12 pouce, f/1,6), d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d' un téléobjectif de 50 mégapixels qui permettra de zoomer de x3,5 (optique) jusqu'en x100.

Il revendique une qualité photo dans toutes les conditions de luminosité avec une pléthore d'algorithmes pour analyser les paramètres de prise de vue mais aussi pour affiner la mise au point au meilleur moment de l'action afin d'obtenir des clichés nets en toutes circonstances.

Pour la vidéo, la fonction IMAX Enhanced Movie Master assurera la qualité mais aussi le montage des séquences directement depuis le smartphone.

Tous ces éléments ont été testés par DxOMark qui lui attribue la note de 152 points en qualité photo, faisant du Honor Magic 5 Pro le nouveau leader de son classement.

Le Honor Magic 5 Pro, sous Android 13 et avec surcouche MagicOS 7.1, sera lancé durant le deuxième trimestre 2023 à un tarif démarrant à 1199 € pour la configuration 12 / 512 Go.