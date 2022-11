Quelques jours après MediaTek et sa puce Dimensity 9200 qui vient se positionner sur le même créneau, c'est au tour de Qualcomm de présenter le nouveau processeur mobile premium que l'on retrouvera dans une majorité de smartphones premium et ultra premium en fin d'année et tout au long de 2023.

La présentation intervient avec trois semaines d'avance par rapport au calendrier habituel mais toujours à l'occasion du Snapdragon Summit organisé à Hawaï. La nouvelle puce mobile Snapdragon 8 Gen 2 embarque le meilleur des technologies mobiles et se retrouvera donc dans les produits électroniques les plus exigeants.

Le SoC mobile reste sur une gravure en 4 nm venant de TSMC (il faudra attendre l'an prochain pour les premières solutions en 3 nm), après les difficultés rencontrées l'an dernier avec le fondeur Samsung, et confirme une partie des caractéristiques qui avaient fuité jusque-là.

CPU en 4 nm, Adreno 740, modem 5G Snapdragon X70

Portant la référence SM8550 et le nom de code Kailua, la puce Snapdragon 8 Gen 2 maintient une configuration CPU octocore de coeurs Kryo se décomposant comme suit :

1 coeur ARM Cortex-X3 à 3,2 GHz

4 coeurs ARM Cortex-A715 à 2,8 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A510 à 2,0 GHz

Utilisant le jeu d'instructions ARMv9, on notera que Qualcomm réduit le nombre de coeurs économiques pour ajouter un coeur plus performant. A défaut de pouvoir jouer sur la finesse de gravure, similaire à celle du Snapdragon 8 Gen 1 de l'an dernier, cet ajout permet d'accroître les performances avec une progression de 35% annoncée, tout en maintenant une certaine maîtrise de la consommation d'énergie.

On notera le support de la RAM LPDDR5X jusqu'à 4200 MHz qui manquait à la génération précédente et qui va accélérer la fluidité et les temps de chargement des applications et jeux mobiles.

La partie GPU est assurée par un composant Adreno 740 supportant le ray tracing matériel et dont Qualcomm indique que les performances sont améliorées de 25%, avec une efficacité énergétique accrue de 45%.

Tout ceci profitera de l'environnement Snapdragon Elite Gaming optimisant les performances des smartphones pour les jeux vidéo mobiles avec cette année le support du framework Unreal Engine 5 Metahuman pour un rendu photoréaliste des personnages.

La plateforme de Qualcomm intègre également le modem 5G Snapdragon X70 annoncé en début d'année et qui pousse les performances plus haut en supportant les dernières Releases du 3GPP.

Outre sa capacité à atteindre un débit descendant de 10 Gbps (et montant de 3,5 Gbps), il intègre un coprocesseur IA optimisant ses réglages pour assurer les meilleures performances à tout moment.

Intelligence artificielle et photo

Qualcomm propose depuis des années une imposante capacité de traitement d'intelligence artificielle dans ses processeurs mobiles. Elle n'est pas associée à une puce unique mais se trouve distribuée dans l'ensemble des puces, allant du GPU Adreno au DSP Hexagon en passant par l'environnement Qualcomm AI Engine.

Le nouveau DSP intègre un coeur Tensor plus évolué qui doit permettre de multiplier par plus de 4 fois la performant IA. Il supporte également pour la première fois la précision INT4 et s'accompagne du Qualcomm Sensing Hub qui gère tous les capteurs à l'écoute des besoins de l'utilisateur pour déclencher des interactions.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 2 mise toujours autant sur la partie photo qui reste essentielle dans l'expérience utilisateur d'un smartphone en intégrant une plateforme Snapdragon Sight réunissant tout le nécessaire pour assurer une qualité quasi-professionnelle.

La photographie computationnelle reste essentielle ici avec de nombreuses fonctions soutenues par l'intelligence artificielle pour ne rien perdre des détails grâce à une segmentation sémantique améliorant indépendamment chaque élément reconnu dans une photo mais aussi de la colorimétrie de la scène.

Le support des dernières technologies HDR et de capteurs tels que le module Samsung Isocell HP3 de 200 mégapixels, ainsi que l'enregistrement vidéo en 8K jusqu'à 60 images par seconde devraient assurer aux smartphones Android premium des qualités en photo mobile de premier ordre.

WiFi 7, Audio, sécurité

La plateforme Snapdragon 8 Gen 2 profite enfin du composant FastConnect 7800 qui assure pour la première fois le support du WiFi 7 avec des débits jusqu'à 5,8 Gbps, du Bluetooth 5.3 (avec Bluetooth LE et Dual Bluetooth) et du NFC.

En audio, on retrouvera les atouts de l'environnement Snapdragon Sound avec là encore de l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité audio en fonction des scénarios (appel, musique, gaming).

Il offre le support de l'audio spatial pour une immersion en son surround et de la qualité musicale 48 KHz lossless. Pour le gamer, la latence des casques Bluetooth sans fil descend à 48 ms, avec un traitement pour bien séparer les voix des autres membres de l'équipe.

Snapdragon 8 Gen 2 intègre aussi une enclave sécurisée avec Snapdragon Secure pour protéger mots de passe et données sensibles mais aussi s'assurer que la plateforme entière est protégée contre les menaces.

Les premiers smartphones dotés du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 seront lancés avant la fin de l'année et Qualcomm cite déjà les premiers partenaires : Asus ROG, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu et ZTE.