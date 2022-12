À Noël vous n'avez pas eu le smartphone de vos rêves? Pas grave, il reste encore de bons plans sur le Net. Des offres à ne pas rater pour s'équiper d'un téléphone mobile.

Prenons par exemple le HONOR Magic4 Lite qui profite d’une réduction sur le site d'Amazon.

Ce smartphone est équipé d’un écran de 6,81" avec une définition de 2848 x 1312 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le smartphone intègre trois capteurs, dont un de 48 MP et de deux capteurs de 2 MP. À l'avant, un capteur photo frontal de 16 MP est présent. Pour l’autonomie, le HONOR Magic4 lite est équipé d’une batterie de 4800 mAh avec un chargeur SuperCharge 66 W.

Sur le site d'Amazon, le HONOR Magic4 Lite est au prix de 270 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.





