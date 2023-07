HONOR nous propose de très belles offres sur ses smartphones, qu'ils soient hauts ou moyens de gamme. Cette marque, connue pour ses téléphones de qualité et ayant un penchant marqué pour les très belles photos, est de plus en plus implantée en France.

HONOR Magic5 Pro - le génie de la photo

Doté d’un écran LTPO et d’un excellent appareil photo, le récent Magic5 Pro offre des avancées impressionnantes en matière de design, d’affichage, de photographie et de performances, établissant de nouvelles normes de référence dans l’industrie. Équipé de trois appareils photo (grand angle 50 MP, ultra grand angle 50 MP et téléobjectif 50 MP) et de la technologie Falcon Capture, il promet des photos d'une très grande qualité (il est actuellement classé en 3e position du classement de DXOMark). Avec son design élégant, il répond aux besoins des utilisateurs les plus audacieux.

Pour ces soldes d'été et jusqu'au 24 juillet 2023, vous trouverez ce smartphone en promotion chez différents commerçants :

HONOR Magic5 Lite :

Un smartphone promettant jusqu'à deux jours d'autonomie dans un design ultra fin et léger. Le HONOR Magic5 Lite délivre de belles performances grâce à sa batterie affichant une grande autonomie, son écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G. Proposé à un prix abordable, le HONOR Magic5 Lite 5G a été pensé pour rendre la technologie accessible à toutes et à tous.





Vous trouverez également le HONOR Magic4 Pro chez :

SFR du 27/06/2023 au 24/07/2023 :

À partir de 739 € pour l’achat du téléphone sans carte sim au lieu de 1199 €, soit 460 € de réduction immédiate. Avec un forfait 210 Go à partir de 179 € pour l’achat du téléphone + 8 €/mois pendant 24 mois.

À partir de 799,90 € pour l’achat du téléphone au lieu de 1099,90 € (soit 300 € de réduction immédiate) + un bracelet connecté HONOR Band 7 offert d’une valeur de 59,90 € + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite offerte d’une valeur de 99,90 €

À partir de 799,90 € pour l’achat du téléphone, soit 300 € de réduction immédiate.







HONOR 70 Lite

SFR du 27/06/2023 au 24/07/2023 :

À partir de 179 € pour l’achat du téléphone seul au lieu de 229 €, soit 50 € de réduction immédiate.

HONOR 70

HONOR X7a

Et si vous êtes à la recherche d'un smartphone d'une autre marque, n'hésitez pas à consulter notre bon plan consacré à tous les smartphones en promotion pour ces soldes d'été.