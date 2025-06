C'est au tour de Darty de proposer ses soldes d'été : profitez de nombreuses remises dans tous les rayons, avec entre autres jusqu'à -25 % sur les téléviseurs, jusqu'à -30 % sur les PC portables, jusqu'à -30 % sur les smartphones, jusqu'à -70 % sur les vélos électriques, etc.

Découvrez ci-dessous notre sélection d'offres parmi les plus intéressantes pour ces soldes.

TOP 15 des soldes d'été Darty

Retrouvez toutes les promotions sur la page des soldes d'été Darty.

Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos du jour avec TV Xiaomi A Pro 75 2026, PC portable Acer Aspire 14 AI et vélo électrique Tredan Maëlle ou encore notre présentation de la trottinette électrique Ausom L2 en forte réduction sur la Fnac et Darty.