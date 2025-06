On commence avec la TV Xiaomi A Pro 75 2026.

Avec son écran de 75 pouces et sa résolution Ultra HD (3840 x 2160 pixels), elle offre une expérience visuelle immersive. Grâce à la technologie QLED et à une couverture de 94 % du spectre DCI-P3, elle restitue plus d’un milliard de couleurs avec une grande fidélité, tout en prenant en charge les formats HDR10+, HLG et le Mode Filmmaker, pour une image fidèle à la vision du réalisateur.

Côté performances, la TV embarque un processeur quad-core ARM Cortex-A55 cadencé à 1,53 GHz, épaulé par un GPU Mali-G52 MC1.

L’ensemble tourne sous Google TV, avec une interface fluide, et le téléviseur est compatible avec Google Assistant, Chromecast intégré, AirPlay et toutes les grandes plateformes de streaming.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W compatibles Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X.

Retrouvez la TV Xiaomi A Pro 75 2026 en promotion à 799 € au lieu de 999 € en ce moment sur le site officiel, avec livraison gratuite sous 7 à 10 jours ouvrés.



On continue avec le PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M.

Il est équipé d'un écran OLED de 14 pouces, qui offre une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels).

Sous le capot, l’ordinateur embarque un processeur Intel Core Ultra 5, une puce de dernière génération optimisée pour l’efficacité énergétique et la fluidité multitâche. Elle est accompagnée par les graphismes intégrés Intel Arc, capables de gérer sans difficulté les tâches graphiques du quotidien, le traitement d’image ou même un peu de jeu occasionnel.

16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go sont intégrés. Le PC est livré avec Windows 11 Home et prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

Ce modèle bénéficie également de l'intégration de Copilot. Accessible directement depuis le clavier, l'IA de Microsoft peut vous aider à rédiger, résumer, traduire, retrouver des fichiers récents, automatiser des tâches ou encore interagir intelligemment avec vos applications et contenus.

Le PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M est disponible à 699,99 € au lieu de 799 € en ce moment chez Darty ou la Fnac.



Enfin, on termine avec le vélo électrique Tredan Maëlle.

Son cadre solide et ses roues de 28 pouces équipées de pneus de ville assurent une excellente stabilité et un comportement fluide sur l’asphalte.

Côté autonomie, le Maëlle embarque une batterie latérale lithium 36V / 13 000 mAh qui permet de parcourir jusqu’à 100 km avec une seule charge complète.

Pour l’assistance électrique, le vélo s’appuie sur un moteur arrière AIKEMA de 250W qui offre une propulsion douce et réactive.

La transmission est assurée par un dérailleur Shimano à 8 vitesses, garantissant des changements de rapports fluides et adaptés à tous les profils de route. Les freins à disque hydrauliques TEKTRO offrent également un freinage puissant et précis, quelles que soient les conditions.

Le vélo électrique Tredan Maëlle est proposé en bleu à 549,99 € pour les soldes en ce moment sur la Fnac et Darty.



À découvrir également sur GNT :