Aujourd'hui, zoom sur les smartphones en promotion pour l'occasion.

On commence avec une présentation du Nothing Phone (3a) 256 Go.

Capturez chaque instant avec un système photo à trois capteurs : un appareil principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Grâce à une plage de zoom allant de x0,6 à x30, chaque scène est restituée avec une précision remarquable, révélant la lumière, les ombres et les moindres détails. À l’avant, la caméra frontale de 32 MP offre des selfies et photos de groupe d’une clarté exceptionnelle.

Avec 12 Go de RAM, le smartphone garantit une fluidité exemplaire, même en multitâche ou lors de sessions de jeu intensives. Le bouton Essential Key, situé sur le côté de l’appareil, permet de capturer instantanément ce qui se passe à l’écran ou d’enregistrer rapidement une note vocale. L’espace Essential Space centralise automatiquement vos captures, notes et idées, organisées par l’IA qui vous propose des actions personnalisées.

Grâce à Nothing OS 3.1, ajustez l’interface à votre image avec des widgets dynamiques, des raccourcis intelligents et un écran d’accueil entièrement modulable. Le Smart Drawer classe automatiquement vos applications par catégorie, mettant en avant celles que vous utilisez le plus souvent, pour un accès immédiat et intuitif.

La batterie de 5 000 mAh conserve plus de 90 % de sa capacité après 1 200 cycles de charge. Et grâce à la charge rapide 50 W, vous bénéficiez d’une journée d’autonomie en moins de 20 minutes.

L’écran AMOLED flexible de 6,77 pouces FHD+ affiche 1,07 milliard de couleurs avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Certifié IP64, l’appareil est protégé contre la poussière et les éclaboussures.

Enfin, le smartphone bénéficie de trois ans de mises à jour Android et de six ans de correctifs de sécurité.

Retrouvez le Nothing Phone (3a) 256 Go en noir ou blanc à 329 € au lieu de 348,98 € en ce moment sur Amazon.





Et voici quelques autres smartphones en promotion pour le Prime Day :

HONOR 200 5G - 512 Go Vert, noir ou blanc à 270 € soit -5% (6,7" AMOLED 120Hz, Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12 Go, capteur principal 50MP + téléobjectif 50MP + ultra grand angle / macro 12MP, SuperCharge HONOR 100W, double haut-parleur stéréo...)



