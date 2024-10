On ne change pas une équipe qui gagne

La marque OnePlus a beaucoup évolué depuis ses débuts et a progressivement ouvert sa gamme à de nouveaux segments. A côté de ses modèles de référence de moins en moins flagship killers pour devenir flagships à leur tour, elle explore l’ultra premium et le pliant avec le OnePlus Open.

Avant cela, elle a développé une solide série en entrée et milieu de gamme avec les modèles OnePlus Nord, lui permettant de faire découvrir l’expérience de son interface OxygenOS en douceur, qui est actuellement en train d'être déployée en version 15 (Android 15).

Le OnePlus Nord 4 représente la nouvelle génération coiffant le sommet d’une gamme qui s’est bonifiée au fil des années (non sans augmenter ses tarifs progressivement) et le smartphone vise à offrir une expérience solide se rapprochant du haut de gamme sans avoir à en dépenser le prix.

Le modèle présenté ici est celui de la version spéciale en finition Mercurial Silver dotée d’une grosse configuration mémoire : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Comme pour d’autres modèles, OnePlus fait au plus simple pour la boîte : format compact, sans chargeur, mais avec un câble USB-C OnePlus, un message bienveillant de la marque et les notices habituelles.

Ce qui veut dire que pour profiter de la charge rapide SuperVOOC de 100 W, il faudra se procurer le chargeur correspondant, à ajouter au prix du smartphone.

Caractéristiques du OnePlus Nord 4 (version Mercurial Silver)

7,99 mm d'épaisseur pour 199,5 grammes

Affichage 6,74 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz

Processeur Snapdragon 7+ Gen 3 octocore

16 Go RAM LPDDR5X / 512 Go stockage UFS 4.0

WiFi 6 / Bluetooth 5.4 / NFC / GNSS / Infrarouge

Module photo avant 16 mégapixels f/2,4

Double capteur photo arrière :

- Grand angle Sony Lytia 50 mégapixels f/1,8 OIS / EIS

- Ultra grand angle Sony 8 mégapixels f/2,2 et angle de vision 112 degrés

- Grand angle Sony Lytia 50 mégapixels f/1,8 OIS / EIS - Ultra grand angle Sony 8 mégapixels f/2,2 et angle de vision 112 degrés Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 100 W SuperVOOC

Compatible 2G à 5G

Prix : 599 € (prix actuellement en réduction à 549 €)

Un gros bébé unibody métallique

Les smartphones Nord que nous avons régulièrement testés ces dernières années (voir notre dernier test du OnePlus Nord 3 5G) ne nous ont jamais déçu sur les finitions. Le OnePlus Nord 4 ne fait pas exception à la règle et l’on sent dès les premières prises en main la qualité et la solidité du produit.

Les 200 grammes de la bête pèsent certes un peu dans la main, mais l’appareil mobile reste équilibré et offre une bonne prise en main grâce à ses tranches droites de 8 mm d’épaisseur. Le ratio 20,1 : 9 remplit bien la main quand on est habitué aux formats plus effilés d’autres modèles, mais il assure une surface d’affichage confortable.

Et l’écran AMOLED 6,74 pouces FHD+ du Nord 4 répond une fois de plus aux attentes par ses qualités et sa luminosité, la fluidité étant apportée par son rafraîchissement 120 Hz.

L’affichage est plan avec des bordures relativement discrètes et il présente un poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 mégapixels, tandis que le lecteur d’empreintes est caché sous l’écran.

Comme toujours, il sera possible de paramétrer assez finement l’intensité et la température des couleurs pour profiter d’un rendu naturel ou plus flamboyant. Les réglages proposent également différents modes pour réduire la fatigue oculaire.

Sur les tranches, on trouve les boutons de volume et d’alimentation rassemblés sur le côté droit tandis que la tranche gauche fait apparaître le célèbre slider de notification retrouvé uniquement sur les modèles haut de gamme de la marque pour basculer rapidement de la sonnerie au vibreur ou au mode silencieux.

La trappe pour la carte nano SIM est positionnée dans la tranche inférieure, à côté du port USB-C et de la grille de haut-parleur. Sur la tranche supérieure, un capteur infrarouge est toujours présent et transformera le smartphone en télécommande pour les équipements de la maison.

L’arrière du OnePlus Nord 4 est en deux tons avec une partie supérieure en verre logeant les capteurs photo et une portion inférieure à motifs (des stries, que l’on ne sent pas au toucher) pour cette version spécifique.

L’effet est plutôt flatteur à l’oeil et, combiné au poids du smartphone, fait du Nord 4 un bel objet qui saura se distinguer de la masse des smartphones de même catégorie, très nombreux sur le marché.

Le fabricant met en avant sa conception monocoque (ou unibody) en aluminium, ce qui permet de descendre sous les habituels 8,5 mm d’épaisseur tout en offrant un châssis d’une pièce plus résistant.

Un processeur équilibré, OxygenOS avec un peu d'IA en plus

Pour son OnePlus Nord 4, le fabricant fait appel au processeur Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm, une puce destinée aux smartphones à mi-chemin entre le milieu de gamme et le haut de gamme.

Sans posséder tous les raffinements d’un Snapdragon 8, elle offre toutefois un beau panel de fonctionnalités spéciales pour assurer de belles performances au quotidien comme en jeu et en photo mobile.

Ce processeur permet de profiter des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.4, ainsi que d’une compatibilité 5G avancée. Au processeur sont ajoutés dans cette version 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage UFS 4.0, ce qui garantira de bonnes performances en multitâche et un espace de stockage confortable pour les photos, vidéos et autres contenus.

Les qualités du processeur se ressentent dans les benchmarks avec un score de plus d’un million de points sur AnTuTu et des résultats de 1500 points en test single core et 4000 points en test multicore avec Geekbench 6, valeurs qui passent à 1900 / 4900 points lors que le smartphone est mode haute performance.

Le benchmark synthétique PCMark 3.0 le crédite d’un score de 14450 points tandis que côté graphique, le test 3DMark Wild Life Extreme dépasse 3000 points. On est là sur des valeurs hautes pour un smartphone de milieu de gamme.

Cela donne un smartphone à l’aise dans les tâches quotidiennes et un compagnon de jeu mobile convaincant et qui profite des optimisations du processeur Snapdragon pour fournir des performances stables et sans surchauffe excessive sur de longues sessions de jeu.

On ne note aucun temps mort dans l’interface qui reste fluide et agréable en toutes circonstances.

Qui dit OnePlus dit surcouche OxygenOS. Elle est ici adossée à Android 14 et reprend les principes de simplicité et de fluidité qui ont fait son succès jusqu’à présent. Les réglages sont plutôt nombreux et permettent véritablement de personnaliser l’expérience utilisateur.

D’un glissement du haut de l’écran vers le bas, on pourra dévoiler le centre de contrôle ou le mode Shelf de OnePlus rassemblant des informations pertinentes pour l’utilisateur et des raccourcis vers ses applications et contacts préférés.

Le OnePlus Nord 4 n’échappe pas à la sélection de jeux et applications tierces pré-installés en plus des applications dédiées OnePlus. Il faudra faire avec.

Pour être dans l’air du temps, OnePlus annonce la présence de fonctionnalités IA dans son interface. La gomme magique (AI Eraser) pour effacer des détails sur une photo, le réacteur IA pour composer ou le résumé IA pour produire des synthèses de documents longs sont au programme.

Le OnePlus Nord 4 continue de faire le choix d’une grande batterie, ici de 5500 mAh. Cela lui permet d’assurer une autonomie conséquente d’une journée à une journée et demie. La charge rapide 100 W (filaire uniquement) assurera une charge en quelques dizaines de minutes…à condition de disposer du chargeur compatible, non livré dans la boîte.

Une partie photo tout en compromis

Pour son OnePlus Nord 4, la marque a fait le choix classique d’un double capteur photo avec un module grand angle et un ultra grand angle. On notera que OnePlus tend à abandonner le capteur macro de 2 mégapixels, jusqu’à présent incontournable sur bon nombre de smartphones d’entrée et milieu de gamme, mais de plus en plus délaissé.

Typiquement, le capteur principal prend le relais de la fonction zoom avec un mode de zoom x2 sans perte qui relève surtout d’un crop du capteur sur des clichés plein format. Cela maintient une bonne qualité d’image à moindres frais, mais cela n’apporte pas énormément aux qualités photo de l’appareil mobile.

Le Nord 4 s’appuie sur un module Sony Lytia de 50 mégapixels avec ouverture f/1,8 et capteur 1/1,95 pouce qui joue donc le rôle du capteur polyvalent embrassant presque tous les rôles.

OnePlus Nord 4 photo mode standard

OnePlus Nord 4 photo ultra grand angle

Avec des photosites de 0,8 µm et un bloc optique de 5 éléments, il pourrait sembler un peu limité, mais il se révèle pourtant plutôt lumineux tandis que la perte de détails est compensée par un traitement qui restitue une certaine finesse au prix parfois d'une image très ciselée.

Le support de la stabilisation OIS + EIS (optique et électronique) minimisera le flou des clichés pris à la va-vite. La situation se complique logiquement dès que la luminosité baisse, mais il se révèle tout de même capable d'un rendu intéressant même en basse lumière.

OnePlus Nord 4 photo en intérieur, mode standard

OnePlus Nord 4 photo en intérieur, ultra grand angle

OnePlus Nord 4 photo en intérieur, zoom x2

Pour les photos de nuit, tout dépendra de la quantité de lumière résiduelle captée, mais un simple éclairage indirect léger permettra tout de même de capter la scène mieux que l'oeil nu, avec un mode nuit déclenché automatiquement.

A peine visible à l'oeil nu dans la pénombre, la statue est bien détaillée avec le capteur 50 mégapixels du OnePlus Nord 4

Le capteur ultra grand angle de 8 mégapixels est un classique de la configuration photo en milieu de gamme. Pas désagréable avec beaucoup de lumière, ses qualités tendent à chuter dès que la luminosité s’affaiblit. En intérieur, il se défend tout de même pour peu de disposer d'un minimum de luminosité. De nuit, cela reste compliqué.

Les déformations de l'ultra grand angle du OnePlus Nord 4 restent maîtrisables

Avec cette configuration photo, le OnePlus Nord 4 se défend plutôt bien dans sa catégorie, sans prendre trop de risques avec des capteurs exotiques supplémentaires. On est plutôt dans le fonctionnel polyvalent et cela marche tant qu’on ne pousse pas les capteurs dans leurs retranchements.

Le capteur à selfie, de 16 mégapixels, n’est pas désagréable et parvient à créer des portraits corrects même en intérieur. Des filtres permettront d’embellir le rendu de façon plus ou moins naturelle.

Dans l’ensemble, l’expérience photo mobile offerte par le OnePlus Nord 4 est intéressante, mais, pour un smartphone dépassant les 500 €, on reste légèrement sur sa faim.

Conclusion

Le smartphone OnePlus Nord 4 constitue de nouveau une solide proposition pour qui cherche un appareil mobile efficace sans se ruiner avec des modèles haut de gamme remplis de fonctionnalités inutiles.

On retrouve les bases du succès de la gamme avec un bel et grand écran AMOLED, un processeur suffisamment performant pour le quotidien et même un peu au-delà, une batterie conséquente et toujours une surcouche OxygenOS pratique et offrant beaucoup de personnalisation. Il faudra faire avec les applications pré-installées mais cela reste raisonnable.

La partie photo est correcte, mais pèche un peu par manque d’ambition. Pratique et fonctionnelle, elle sera efficace au quotidien, mais ne permettra pas beaucoup de sortir du cadre prévu. On pourra tout de même s’amuser avec la gomme magique par IA pour effacer les détails imprévus ou disgracieux.

Le smartphone tente d’apporter quelques fonctionnalités IA de résumé ou de génération de texte, mais les capacités restent limitées à des langues autres que le français.

Le OnePlus Nord 4 offre une belle combinaison d’équilibre et de design soigné et les 4 ans de mises à jours (et 6 ans de correctifs de sécurité) promis par OnePlus lui assurent une belle durée de vie dans une catégorie qui tend habituellement à sacrifier rapidement les smartphones.

Vous trouverez sur le site de la marque, le smartphone OnePlus Nord 4 au prix officiel de 499 € la version 12 Go / 256 Go et 599 € la version 16 Go / 512 Go (celle de ce test), mais toutes deux actuellement affichées aux tarifs réduits de respectivement 449 € et 549 €. A noter qu'un cadeau est offert avec au choix les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro (valeur 79 €) ou le chargeur OnePlus SUPERVOOC 100 W Dual (valeur 59,99 €).