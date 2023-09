La marque Honor ne fait pas que des smartphones. Elle propose depuis plusieurs années des montres connectées qui ne cherchent pas forcément à éblouir par une foule de fonctionnalités mais veulent offrir une expérience utilisateur agréable avec un bon rapport qualité / prix.

La nouvelle montre Honor Watch 4 présentée lors du salon IFA 2023 de Berlin joue toujours sur ce terrain et propose un grand écran couleur AMOLED de 1,75 pouce en 450 x 396 pixels et dans un boîtier carré aux angles arrondis en alliage d'aluminium.

L'essentiel pour une bonne montre connectée

S'il n'est pas possible d'installer des applications tierces, la montre reste hautement personnalisable avec plus de 300 cadrans à disposition tandis que le bracelet apporte le confort du silicone, au quotidien comme pour le sport.

Au dos du boîtier, un cardiofréquencemètre optique permettra un suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives par la mesure de la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène SpO2, tout en réalisant également le suivi du niveau de stress et la qualité du sommeil.

Pour le sport, un module GPS intégré fournira des indications précises de positionnement et les informations recueilies durant les sessions seront visualisables dans le résumé sur la montre et au sein de l'application sur smartphone.

Capable de prendre des appels

La montre connectée Honor Watch 4 est compatible Bluetooth 5.2 et comprend micro et haut-parleur pour permettre de prendre directement des appels. Enfin, sa batterie de 451 mAh lui assurera une belle autonomie de 14 jours, valeur standard sur le marché sans abuser des fonctionnalités embarquées.

Elle pourra également afficher diverses notifications, des SMS aux informations des applications, en complément d'un smartphone compagnon.

La Honor Watch 4 est disponible dès à présent en France en coloris noir pour un tarif de 149,99 €.