Guerrilla Games lâche un premier pavé dans la marre en annonçant que l'extension Burning Shores annoncée pour Horizon Forbidden West ne sortira finalement pas sur PlayStation 4 et qu'il se destinera exclusivement à la PlayStation 5.

Il fallait s'y attendre, après 2 années de mise sur le marché, la PS5 devient la plateforme de référence pour les développeurs et même si Sony a encore du mal à répondre à la demande côté joueurs, il est temps de penser à abandonner la PS4 pour aller de l'avant.

La PS4 mise de côté

C'est justement l'excuse évoquée sans complexe par le studio : les développeurs affichent de grandes ambitions pour cette extension et ne souhaitent pas proposer une version au rabais simplement pour garantir du cross-gen.

On avait déjà vu avec Cyberpunk 2077 que les technologies dans les jeux n'étaient plus adaptées aux plateformes trop anciennes. Même si quelques studios ont redoublé d'efforts pour proposer des versions décentes de leurs productions sur deux générations de consoles, il devient complexe de continuer à miser sur la PS4 et la Xbox one.

Les studios voient dans les nouvelles consoles l'occasion rêvée de donner vie à leurs ambitions techniques et créatives... Guerrilla Games préfère donc mettre de côté une partie du parc de joueurs plutôt que de leur livrer une extension amputée de certaines fonctionnalités ou en mal de performances.

Vous l'aurez compris, ça commence à sentir un peu le sapin pour la PS4 et les consoles de sa génération, Horizon Forbidden West est très certainement le premier d'une longue liste de titres à abandonner l'ancienne console.