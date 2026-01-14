Le tourisme lunaire quitte la science-fiction pour entrer dans le concret. La startup californienne GRU Space a officiellement lancé son site de réservation pour ce qu'elle présente comme le tout premier complexe hôtelier sur la Lune.

Derrière cette ambition démesurée, on trouve Skyler Chan, un jeune diplômé de 21 ans qui ne manque pas d'audace. Le ticket d'entrée ? Un acompte pouvant atteindre un million de dollars pour une chambre avec vue sur la Terre, et ce, potentiellement dès 2032.

Quel est ce projet d'hôtel lunaire ?

L'ambition de GRU Space est de construire la première structure permanente hors-Terre. Pour y parvenir dans des délais aussi courts, l'entreprise compte s'appuyer sur un système breveté de modules d'habitation et un processus automatisé. La technologie clé consiste à transformer le sol de la lune, le régolithe, en matériaux de construction durables grâce à une forme d'impression 3D avancée.

Le design de l'établissement s'inspirerait du célèbre Palace of the Fine Arts de San Francisco, un clin d'œil architectural pour un projet futuriste. Selon la feuille de route, la construction débuterait dès 2029, sous réserve des autorisations réglementaires. Mais ce projet n'est que la première étape d'une vision plus large : celle d'une véritable colonie humaine sur notre satellite naturel.

Qui est derrière cette ambition folle ?

Le visage de GRU Space est celui de Skyler Chan, un jeune homme de 21 ans fraîchement diplômé en ingénierie électrique et informatique de l'Université de Berkeley. Loin d'être un projet isolé, son idée a été développée au sein du prestigieux incubateur Y-Combinator. C'est dans ce cadre qu'il a développé son idée d'hôtel lunaire, un projet qui a su convaincre des investisseurs prestigieux, notamment ceux qui ont soutenu des géants comme SpaceX et Anduril.

Passionné par l'espace depuis son enfance, Chan ne cache pas sa véritable motivation : permettre à l'humanité de devenir interplanétaire. "Je suis né à une époque où nous pouvons réellement le devenir", a-t-il déclaré. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vision américaine de l'expansion spatiale, portée par des figures comme le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman.

Ce projet est-il vraiment réaliste ?

Face à une telle annonce, le scepticisme est de mise. Fin 2025, l'entreprise ne comptait qu'un seul employé à temps plein en dehors de son fondateur. Pourtant, Skyler Chan affiche une détermination sans faille, et de nombreux observateurs estiment que le tourisme est l'activité commerciale la plus viable à long terme sur la Lune. C'est un pari sur l'avenir, un pari extrêmement audacieux.

Loin d'être une simple lubie, le projet est structuré par un livre blanc qui détaille la stratégie d'expansion. La feuille de route est claire : commencer par le très haut de gamme pour financer le développement d'une colonie plus vaste. Le ticket d'entrée, fixé via un acompte de réservation allant de 250 000 à 1 million de dollars, sert à la fois de filtre et de première source de financement pour concrétiser cette vision.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix pour séjourner dans cet hôtel lunaire ?

Pour être parmi les premiers clients, il faut verser un acompte de réservation compris entre 250 000 et 1 million de dollars. Le coût final du séjour n'a pas encore été communiqué.

Quand l'hôtel sur la Lune doit-il ouvrir ses portes ?

L'ouverture de l'établissement est actuellement prévue pour l'année 2032, avec un début de la construction programmé pour 2029.

Comment la structure sera-t-elle construite ?

GRU Space prévoit d'utiliser une technologie propriétaire pour transformer le sol lunaire (régolithe) en un matériau de construction solide, probablement via un processus d'impression 3D automatisé sur site.