HoYoverse, créateur de Genshin Impact, a dévoilé Varsapura, un nouveau jeu d'action-aventure. Une démo de 31 minutes révèle un univers urbain sombre, potentiellement inspiré de Singapour, avec des combats en temps réel et des thèmes psychologiques.

Développé sur Unreal Engine 5, ce projet marque une rupture stylistique majeure pour le studio, qui recrute activement pour ce titre mystérieux.

Connu mondialement pour les succès planétaires que sont Genshin Impact et Honkai: Star Rail, le studio HoYoverse a bâti sa réputation sur des mondes ouverts foisonnants et une direction artistique de style anime.

L'annonce d'un nouveau titre est toujours un événement, mais peu s'attendaient à la direction prise par Varsapura. Sans crier gare, le développeur a publié une démo de gameplay de plus de 30 minutes, plongeant les joueurs dans une ambiance radicalement plus mature et anxiogène que ses précédentes productions.

Un Singapour fictif comme terrain de jeu ?

Le nom même de Varsapura est une première piste, semblant être un jeu de mots avec "Singapura", le nom malais de Singapour. Cette hypothèse est renforcée par la démo, qui met en scène des environnements urbains modernes rappelant distinctement certains quartiers de la cité-État, comme Bencoolen ou City Hall.

Le jeu semble s'articuler autour d'une organisation nommée SEAL (Shadow Emergency Alliance), chargée de contenir une substance infectieuse baptisée "Mindrot". Cette toile de fond ancre le titre dans un thriller contemporain aux accents psychologiques.

Un gameplay nerveux et des ambitions techniques

La longue séquence de jeu met en avant un système de combat en temps réel, dynamique et nerveux, qui n'est pas sans rappeler celui de Zenless Zone Zero, un autre titre du studio. Plusieurs personnages jouables semblent être de la partie, suggérant une mécanique de changement d'équipe.

Techniquement, le titre est développé sur Unreal Engine 5 et la démo a été capturée sur une configuration musclée (une RTX 4090 selon la description in-universe), promettant un rendu visuel de haute volée. Une séquence de conduite en ville laisse également entrevoir des mécaniques d'exploration en monde ouvert.

Un projet encore nimbé de mystère

L'annonce de Varsapura a été pour le moins cryptique. Accompagnée d'une "directive interne" de l'organisation SEAL, elle brouille les pistes entre communication et narration.

HoYoverse a confirmé que les joueurs pourront personnaliser leur protagoniste, dont l'apparence s'adapterait "aux préférences de chaque spectateur". Pour l'heure, aucune date de sortie ni plateforme n'ont été communiquées.

L'annonce fait également office de campagne de recrutement massive pour les studios de Shanghai, Singapour et Los Angeles, indiquant que le projet est encore loin d'être finalisé.

Avec Varsapura, HoYoverse semble vouloir prouver qu'il peut s'aventurer bien au-delà de sa zone de confort. Reste à savoir quand ce virage stylistique se concrétisera et s'il parviendra à séduire une nouvelle audience tout en conservant la fidélité de sa base de fans.