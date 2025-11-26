Dans le cadre de la présentation de ses derniers résultats financiers, le géant de l'informatique HP a annoncé un plan social de grande ampleur qui touchera entre 4 000 et 6 000 de ses employés dans le monde d'ici fin 2028.

Cette réorganisation est directement motivée par une volonté d'adopter massivement l'intelligence artificielle pour " rationaliser les opérations " et " accélérer le développement de produits ".

Les motivations derrière la restructuration

Le patron de HP a précisé que les équipes de développement de produits, les opérations internes et le support client seraient les plus impactés par les coupes. " Nous nous attendons à ce que cette initiative génère 1 milliard de dollars d'économies brutes sur trois ans. "

En raison d'un plan de réorganisation antérieur, une vague de licenciements chez HP avait déjà concerné 1 000 à 2 000 employés en février.

Dans un contexte sous tension

La décision de HP intervient dans un contexte paradoxal. D'une part, la demande pour les PC équipés d'IA est en pleine explosion, représentant déjà plus de 30 % des livraisons du fabricant au quatrième trimestre.

D'autre part, le secteur fait face à une flambée mondiale des prix des puces mémoire, comme la DRAM et la NAND, une situation exacerbée par la forte demande des data centers pour l'entraînement des modèles d'IA.

Cette tension sur les composants menace directement les marges bénéficiaires des fabricants tels que HP et autres.