Le monde des wearables s'enrichit avec un nouveau venu pourrait bien tout changer. HTC Corporation, le géant taïwanais de la technologie, a officiellement présenté ses lunettes VIVE Eagle AI. Conçues pour le quotidien, ces lunettes promettent une interaction d'une fluidité déconcertante. Vision et voix, tout est présent pour assurer une foule de services: traduire des menus, capturer des instants, recevoir des appels, le tout sans même un coup d'œil à votre téléphone. C'est la promesse et la vision partagée par Mark Zuckerberg (Meta) de lunettes capables de remplacer les smartphones. Ces lunettes intelligentes intègrent une caméra ultra-large de 12MP. L'assistant vocal VIVE AI, une création maison d'HTC y fera ses débuts. Elles arborent des verres solaires signés ZEISS. Pensées avant tout pour l'ergonomie et un port confortable, les VIVE Eagle AI promettent de simplifier nos vies.

Comment l'IA s'invite-t-elle dans les lunettes VIVE Eagle ?

Au cœur des VIVE Eagle AI, une puce taillée sur mesure pour ce type d'appareil : la Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Elle propulse toutes les fonctionnalités avancées, celles basées sur l'intelligence artificielle. Grâce à la puissance disponible, l'assistant vocal VIVE AI devrait briller. Avec qui ? Des plateformes majeures : OpenAI (via ChatGPT) et Google Gemini. Concrètement, une simple commande vocale devrait suffire à commander les lunettes et toutes ses fonctions.

Pour prendre une photo, enregistrer un rappel, ou même dicter des notes. L'assistant peut aussi suggérer des restaurants. Les activités quotidiennes deviennent plus fluides. Pour l'audio, les lunettes intègrent un système "open-ear". De grands haut-parleurs sont présents, un système de renfort des basses virtuelles ainsi qu'une spatialisation sonore seront proposés, le tout sans jamais isoler l'utilisateur de son environnement afin qu'il puisse rester alerte.

Quelles sont les spécifications techniques et la disponibilité ?

Les lunettes VIVE Eagle AI ne lésinent pas sur les caractéristiques techniques. Elles embarquent 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Le tout étant protégé par une certification IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Côté connectivité, elles supportent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. La compatibilité est assurée avec les appareils sous iOS 17.6 ou Android 10 et versions ultérieures. L'autonomie s'annonce comme un point fort grâce à une batterie de 235mAh, soit jusqu'à 36 heures en mode veille ou 4,5 heures en lecture musicale continue. La recharge rapide est de la partie avec 50% de batterie rechargée en seulement 10 minutes, le tout via un système de charge magnétique.



Point crucial mis en avant par HTC : la confidentialité des données. Toutes les informations capturées sont stockées localement sur l'appareil et jamais utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA. Les données traitées via des plateformes tierces ? Anonymisées. Une lumière LED s'active lors des enregistrements photo/vidéo. Pour l'heure, ces lunettes seront lancées exclusivement à Taïwan. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 31 août. La mise en vente sera effective à partir du 1er septembre 2025 pour un prix de 15 600 NT$ (environ 520 $ US).

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les lunettes HTC VIVE Eagle AI seront-elles disponibles ?

Les lunettes HTC VIVE Eagle AI seront disponibles à la vente à partir du 1er septembre 2025, avec des précommandes déjà ouvertes jusqu'au 31 août.

Où les lunettes VIVE Eagle AI seront-elles commercialisées en premier ?

Initialement, les lunettes VIVE Eagle AI seront commercialisées exclusivement à Taïwan, via des services optiques et des magasins d'opérateurs désignés.

Les données des utilisateurs sont-elles protégées avec ces lunettes ?

Oui, HTC assure que toutes les données capturées sont stockées localement sur l'appareil, ne sont pas utilisées pour l'entraînement de l'IA, et sont protégées par un chiffrement AES-256. Les données traitées par des plateformes tierces sont également anonymisées.