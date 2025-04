Lorsque, peu après son investiture, Donald Trump a appelé à une relocalisation des moyens de production de puces de Taiwan aux Etats-Unis en évoquant une relation déséquilibrée, le gouvernement taiwanais a plaidé pour une collaboration apaisée.

Quand le même Trump a imposé des droits de douane accrus de plus de 30% sur les produits échangés avec Taiwan, l'île a choisi de ne pas répliquer en imposant les mêmes droits en retoursur les produits américains.

En geste de bonne volonté, le fondeur taiwanais TSMC a promis un investissement de 100 milliards de dollars sur ses sites de production en Arizona, avec la promesse de proposer de la gravure fine dans les années à venir.

Les semi-conducteurs, fleuron technologique et enjeu stratégique pour Taiwan

Mais les gestes d'apaisement ont leurs limites. Au sein du gouvernement taiwanais, la crainte monte de voir le savoir-faire technique et l'avancée technologique de Taiwan, qui constitue l'une de ses principales richesses, lui échapper et être transféré aux Etats-Unis.

Sous la pression, TSMC a accepté d'installer des lignes de production pour des puces gravées en 2 nm puis encore plus bas aux Etats-Unis. Mais le gouvernement taiwanais n'entend pas céder sur tout.

Selon les médias taiwanais, elle prévoit de renforcer les restrictions sur les transferts de technologies de gravure "N-1" qui imposerait de conserver la technique de gravure la plus fine à Taiwan et de n'autoriser à l'exportation que les technologies un noeud plus haut.

Cette règle risque toutefois de souffrir d'une exception avec le passage au 2 nm, TSMC s'étant déjà engagé à apporter les évolution N2P (2 nm optimisé) et A16 (gravure en 1,6 nm) sur ses sites de production en Arizona alors qu'elles ne sont pas encore disponibles.

Ces mesures pourraient prendre effet sur la suite de la roadmap, TSMC ayant déjà évoqué la gravure en 1,4 nm, présentée comme un nouveau noeud sous les 2 nm et non comme une simple optimisation.

Ne pas se laisser déposséder

Le gouvernement taiwanais entend aussi passer en revue les collaborations et financements d'origine étrangère (USA mais pas seulement) qui pourraient conduire à des transferts de technologies préjudiciables pour l'économie taiwanaise.

Un blocage pourrait intervenir en cas de risque pour la sécurité nationale ou pour le développement économique de Taiwan, avec la possibilité de rejeter partiellement ou totalement les investissements.

Ces mesures ne doivent prendre effet que fin 2025 et l'évolution du contexte économmique mondiale ainsi que de la position des Etats-Unis sur un certain nombre de sujets (droits de douane, nature du soutien en cas d'invasion chinoise de Taiwan, pression sur les relocalisations aux Etats-Unis...) guideront sans doute leur application....qui pourrait tout aussi bien déclencher un nouveau coup de menton de Donald Trump.