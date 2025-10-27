L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a confirmé le lancement réussi de son cargo spatial de nouvelle génération, le HTV-X1. Le vaisseau a été lancé à bord d'une fusée H3 depuis le centre spatial de Tanegashima.

Après la séparation, la JAXA a indiqué que les communications et le contrôle d'attitude étaient nominaux. Le HTV-X1 est maintenant en route vers la Station spatiale internationale (ISS). L'arrivée est prévue mercredi prochain, avec une capture par le bras robotique Canadarm2.

HTV-X prend la suite du HTV Kounotori

Le HTV-X remplace l'ancien cargo HTV Kounotori, qui a effectué neuf missions d'approvisionnement vers l'ISS entre 2009 et 2020. Il peut transporter de l'ordre de 6 tonnes de fret, dont 4 tonnes grâce à un module pressurisé.

Les innovations incluent des panneaux solaires déployables (produisant 50 % de puissance en plus) au lieu de panneaux montés sur le corps, et un système de montage supérieur pour le fret non pressurisé.

Pour sa première mission, le HTV-X1 transporte environ 4,5 tonnes de matériel, incluant des fournitures, des expériences et six CubeSats qui seront déployés depuis le module Kibo de l'ISS.

Le HTV-X améliore la logistique spatiale

Le HTV-X apporte des améliorations opérationnelles. Le temps de chargement des cargaisons sensibles a été réduit, passant de 80 heures pour l'ancien HTV à seulement 24 heures. Cela permet le transport d'aliments ou d'échantillons biologiques nécessitant une fraîcheur maximale.

De plus, le HTV-X peut désormais fournir de l'énergie à certaines charges utiles pendant le transport. Une capacité qui faisait défaut au HTV Kounotori.

Le HTV-X complète la flotte de ravitaillement de l'ISS actuellement composée des vaisseaux américains Cygnus et Dragon, et du vaisseau cargo russe Progress.

La mission du HTV-X1 après son départ de l'ISS

La mission du HTV-X1 ne s'arrêtera pas à son désamarrage, prévu après un séjour pouvant aller jusqu'à six mois. Une fois libéré, le vaisseau passera environ trois mois en orbite basse pour servir de plateforme de démonstration technologique.

Il testera notamment le déploiement d'une structure avec une antenne plate et des cellules solaires, une technologie qui pourrait être utilisée pour de futurs systèmes d'énergie solaire spatiale.

Le vaisseau peut en outre offrir des opportunités de démonstration en orbite jusqu'à un an et demi après avoir quitté l'ISS. À la fin de sa vie, il se consumera lors de sa rentrée atmosphérique avec des déchets à bord.

Un HTV-X conçu pour l'après-ISS

Le HTV-X a été conçu avec l'après-ISS en tête. Le vaisseau est pensé pour " les activités spatiales humaines post-ISS en orbite basse ". La JAXA a proposé une version du HTV-X capable de livrer du fret à Gateway, la future station spatiale en orbite lunaire du programme Artemis de la NASA.