À peine sorti de terre, le projet d'usine Huawei à Brumath, en Alsace, est déjà plongé dans une profonde incertitude. Alors que le site, décidé en 2020 et validé en 2023, devait marquer une étape stratégique pour l'équipementier chinois en Europe, des informations concordantes suggèrent que le groupe pourrait ne jamais lancer la production, voire chercher un repreneur, laissant en suspens la promesse de plusieurs centaines d'emplois pour la région.

Dans la zone industrielle qui s'étend entre Brumath et Mommenheim, au nord de Strasbourg, une usine flambant neuve domine le paysage. Livré en septembre par Bouygues Construction, ce complexe de 8 hectares représente un investissement majeur, estimé entre 200 et 300 millions d’euros., rappelle le journal L'Alsace.

La promesse était claire : créer à terme jusqu'à 500 emplois, majoritairement qualifiés, pour produire dès 2026 des équipements de pointe pour les réseaux de télécommunications, notamment des antennes 3G, 4G et 5G destinées au marché européen. Un projet d'envergure qui semblait sceller l'ancrage de Huawei sur le continent.

Un revirement inattendu qui jette un froid glacial

Pourtant, en coulisses, le scénario a radicalement changé. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'équipementier chinois serait en plein "questionnement" quant à la mise en exploitation effective du site.

La réflexion irait même plus loin, puisque la possibilité d'une revente pure et simple de l'usine est désormais ouvertement évoquée. Huawei envisagerait de mandater une agence immobilière pour trouver un acquéreur potentiel.

Cette nouvelle jette une ombre immense sur un projet qui était perçu comme une aubaine économique pour la communauté d'agglomération de Haguenau, qui avait déjà bénéficié de la vente du terrain pour 3 millions d'euros.

Un joyau industriel au destin en suspens

Le paradoxe est saisissant. Le complexe, qui s'étend sur près de 52 000 mètres carrés de bâtiments, est un outil industriel de premier ordre, prêt à fonctionner.

L'arrêt potentiel du projet avant même son démarrage représenterait un formidable gâchis et un coup dur pour l'attractivité de la région. Plusieurs pistes circuleraient déjà concernant une éventuelle reprise de ce site de production.

Les rumeurs mentionnent l'intérêt d'un géant américain de l'informatique, dont le nom n'a pas filtré, mais aussi celui d'acteurs économiques régionaux qui pourraient voir une opportunité dans cette défection inattendue. Pour l'heure, le groupe chinois reste silencieux, n'ayant pas répondu aux sollicitations pour commenter la situation.

Entre espoirs locaux et pressions géopolitiques

Cette incertitude résonne avec le climat de méfiance qui entoure Huawei en Occident depuis plusieurs années. Le projet alsacien n'a pas échappé à la règle, des soupçons d'espionnage et de corruption pesant sur l'entreprise étant régulièrement relayés.

Il y a un an, le gouvernement français exprimait déjà une certaine prudence, saluant l'investissement tout en restant vigilant. Le possible abandon du site de Brumath pourrait donc être la conséquence directe des tensions géopolitiques et des restrictions commerciales qui frappent le géant des télécoms sur de nombreux marchés clés.

Le futur de l'usine de Brumath reste donc à écrire, suspendu entre les décisions stratégiques de Shenzhen et les espoirs déçus d'un territoire qui se voyait déjà au cœur de la technologie 5G européenne.