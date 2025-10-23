Le géant chinois Huawei déploie la première bêta publique d'HarmonyOS 6 en Chine. Cette nouvelle version de son système d'exploitation maison mise sur une intégration poussée de l'IA, des performances accrues et, fait notable, une compatibilité inédite avec les appareils Apple pour le transfert de fichiers.

C'est la fonctionnalité qui retient le plus l'attention. HarmonyOS 6 introduit une capacité de transfert de fichiers sans fil à courte portée, similaire à AirDrop, qui fonctionne désormais directement avec les appareils Apple (iPhone, iPad). Cette fonction permet d'envoyer photos et documents sans nécessiter de forfait de données ni de cloud.

C'est un mouvement stratégique de Huawei pour "briser les frontières entre appareils" et fluidifier l'expérience utilisateur, un point de friction majeur pour ceux naviguant entre différents écosystèmes.

Cette ouverture inattendue vers iOS montre la volonté de Huawei de s'imposer non plus seulement comme une alternative, mais comme un pivot central.

L'IA au cœur du réacteur : Xiaoyi et sécurité active

HarmonyOS 6 ne se contente pas de jeter des ponts vers Apple ; il renforce massivement son intelligence artificielle native. Le système intègre désormais plus de 80 "agents IA" capables d'anticiper les besoins. L'assistant maison, Xiaoyi, est au centre de cette transformation.

Il peut, par exemple, planifier des vacances en consultant la météo, proposant des itinéraires et réservant un VTC, le tout en piochant dans le calendrier de l'utilisateur. Des développeurs tiers comme Trip.com ou Ant Group participent à cet effort.

Huawei met aussi l'accent sur la sécurité active. Le système peut désormais détecter les appels et SMS suspects, intervenant activement en cas de risque de fraude.

Une fonction de "protection familiale" permet même à un administrateur de bloquer à distance les transferts d'argent sur le téléphone d'un membre de la famille s'il reçoit un appel frauduleux.

Performances, jeux et déploiement massif

Sous le capot, Huawei promet une amélioration notable de la fluidité générale, chiffrée à 15% par rapport à HarmonyOS 5, grâce à l'Ark Compiler. Les optimisations touchent aussi bien le quotidien (ouverture de PDF de 1Go en 0.6s) que le divertissement.

L'adaptation des jeux vidéo a été une priorité : des titres majeurs comme Genshin Impact voient leur consommation d'énergie réduite, et les vitesses de démarrage de nombreux jeux seraient multipliées par cinq.

Le système renforce aussi la connexion entre les appareils de l'univers Huawei. Commencer à éditer une photo sur un MatePad Pro et continuer sans friction sur un MateBook Fold devient la norme. Une nouvelle application "Remy" permet même de créer et visualiser des images 3D directement depuis la galerie.

La bêta publique est lancée dès aujourd'hui en Chine pour une large gamme d'appareils, incluant les fleurons récents (séries Mate 70, Pura 70) et les pliables (Mate X6). Le déploiement se poursuivra jusqu'en décembre, incluant montres et écouteurs.

Avec cette bêta, Huawei pose les jalons d'un écosystème intelligent et résolument ouvert. Reste à voir si cette nouvelle version stable, attendue plus tard, suffira à maintenir son avance sur iOS, qui reste un concurrent féroce en Chine.