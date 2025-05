Bloqué par les sanctions américaines depuis 2019, le groupe chinois Huawei n'a eu d'autre choix que de se passer de l'OS mobile Android de Google. Il a donc fallu trouver une alternative et la firme a fait le choix de développer son propre système d'exploitation HarmonyOS (ou HongmengOS en Chine).

Après une phase de transition, HarmonyOS Next est désormais indépendant des technologies américaines, utilise ses propres services mobiles HMS (Huawei Mobile Services) et a constitué son propre catalogue d'applications mobiles.

L'étape suivante est logique de réaliser la même opération avec les ordinateurs, alors que les tensions économiques s'accumulent entre les Etats-Unis et la Chine. Le gouvernement chinois lui-même pousse à la création de solutions nationales pour ne plus avoir à utiliser des technologies occidentales qui ont désormais une odeur de soufre et pourraient devenir des chevaux de Troie en cas de conflit.

HarmonyOS passe sur PC

Huawei avait déjà donné des indications sur une version de HarmonyOS pour PC portable et cela se concrétise avec l'annonce de HarmonyOS 5 qui apporte un système d'exploitation pouvant remplacer Windows ou macOS.

Gestion de fenêtres, multitâche, dock d'applications, centre de gestion des notifications, module de sécurité, rien ne manque pour fournir une solution complète pouvant remplacer avantageusement les systèmes de Microsoft, Apple ou Linux.

L'intérêt est aussi de disposer de passerelles pour faciliter la communication avec les appareils mobiles Huawei, pour transférer des fichiers, retrouver le contenu d'une application de smartphone / tablette à PC et inversement ou partager clavier et souris de l'ordinateur sur smartphone et PC.

HarmonyOS 5 n'oublie pas l'intelligence artificielle et dispose de son propre assistant Hongmeng AI qui peut répondre aux requêtes, réaliser des traductions ou aider à organiser un déplacement à l'étranger

Sachant que Huawei maîtrise aussi le hardware avec ses propres processeurs, le groupe chinois se retrouve un peu dans la position d'Apple en contrôlant à la fois le hardware et le software de ses appareils.

Un catalogue d'applications conséquent...pour la Chine

La firme met en avant un catalogue d'applications conséquent pour accompagner HarmonyOS 5. Cela a souvent été un point d'achoppement pour le succès des plates-formes logicielles ou matérielles récemment lancées.

Le développement de HarmonyOS se déroulant maintenant depuis plusieurs années, les créateurs d'applications ont eu le temps d'adapter leurs logiciels et ont pu profiter d'incitations pour être présents sur la plate-forme.

Toutefois, ces applications restent principalement associées à des services spécifiquement chinois tandis que les équivalents occidentaux peuvent manquer à l'appel.

Comme pour les smartphones Huawei, cela peut constituer un frein à l'adoption en dehors du marché national, faute de retrouver les applications connues. Mais la firme dispose désormais d'un écosystème complet lui permettant de s'émanciper presque complètement de l'Occident.