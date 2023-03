Le groupe Huawei fait partie des pionniers en matière de smartphones pliants et son modèle Mate X a été lancé dans le même temps que les premiers smartphone dotés d'écrans pliables de Samsung en 2019.

La firme est depuis sous le coup des sanctions commerciales américaines et ne peut plus revendiquer une position forte dans les smartphones mais elle continue de proposer régulièrement de nouvelles gammes de smartphones, malgré les difficultés d'approvisionnement et d'accès aux dernières technologies mobiles.

Huawei Mate XS 2

Huawei a dû restreindre la disponibilité de ses smartphones pliants essentiellement au marché chinois et un peu en Europe, laissant à Samsung un boulevard pour s'imposer sur le segment.

Pour la première fois, un écran souple protégé par UTG

A côté d'une série Huawei P60 qui remettra l'accent sur les qualités en photo mobile, Huawei dévoilera un nouveau smartphone pliant Huawei Mate X3 qui démontrera une nouvelle fois son savoir-faire technique.

Comme le Mate X2 (et le Mate XS 2), l'écran pliable (sans doute issu du fournisseur chinois BOE) sera positionné en interne avec une résolution 2K et une belle diagonale de 7,85 pouces une fois déplié tandis qu'un écran externe de 6,45 pouces permettra de l'utiliser même replié.

Il serait donc un peu plus massif que le Galaxy Z Fold4 (qui dispose d'un affichage pliable de 7,6 pouces) et lui aussi doté d'une protection d'écran UTG (Ultra Thin Glass) plutôt que du plastique, ce qui constituera une première chez Huawei.

Pour le processeur, la firme chinoise a peu de possibilités et c'est sans doute vers un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qu'elle pourrait se tourner, mais toujours sans le modem 5G. Il faudra donc se contenter de la 4G.

HarmonyOS 3 et communications satellite

Le Huawei Mate X3 est encore attendu avec une batterie de 4800 mAh et une partie photo composée d'un module Sony IMX766 de 50 mégapixels, un module ultra grand angle et un téléobjectif périscopique.

Le smartphone troquera Android et les GMS (services mobiles de Google) pour HarmonyOS 3.0 et les services HMS (Huawei Mobile Services). Et s'il y a un point sur lequel le Huawei Mate X3 se distinguera du Galaxy Z Fold4 de Samsung, ce sera sur sa capacité à communiquer avec les satellites pour des messages d'urgence.

La fonctionnalité a déjà été annoncée sur les Mate 50 de Huawei et devrait aussi se retrouver dans le prochain smartphone pliant de la marque. Mais, comme eux, elle ne pourra se connecter qu'aux satellites Beidou, limitant le service à la Chine seulement.