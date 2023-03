La marque Huawei a été parmi les premières à lancer avec Samsung un premier smartphone pliant en 2019. La firme avait fait le choix sur le Huawei Mate X d'un écran pliable sur la face externe avant de se résoudre à l'installer sur la face interne avec les modèles suivants Huawei Mate X2 et Mate XS2.

Si les modèles n'ont pas pu profiter d'une diffusion internationale, le fabricant poursuit sur sa lancée en introduisant le Huawei Mate X3 qui propose toujours un affichage pliable interne.

L'affichage est de type OLED et offre une diagonale de 7,8 pouces en résoluton 2496 x 2224 pixels (soit une densité de 426 ppi), une luminosité maximale de 1000 nits et un rafraîchissement de 120 Hz dynamique grâce à la technologie LTPO.

Ultrafin et plus robuste

Lorsqu'il est replié, le Mate X3 peut toujours être utilisé via son affichage externe de 6,4 pouces FHD+ lui aussi avec rafraîchissement 120 Hz. On notera la finesse de 5,3 mm de chaque face et une épaisseur de 11 mm une fois refermé, pour un poids assez contenu de 239 grammes, le tout avec une certification IPX8.

La charnière a été retravaillée pour offrir plus de robustesse et de fiabilité dans le temps. Les écrans présentent des poinçons (centré pour l'ecran externe, déporté en angle pour l'écran souple interne) pour les capteurs photos à selfie de 8 mégapixels.

Du fait des restrictions américaines affectant Huawei, le processeur du Huawei Mate X3 se limite à un Snapdragon 8+ Gen 1 amputé du modem 5G et associé à 12 Go de RAM.

Il se limitera donc à un accès 4G mais propose des communications bidirectionnelles par satellite en passant par la constellation Beidou (fonctionnant uniquement en Chine).

De la même façon, Android et les services mobiles GMS sont remplacés à bord par HarmonyOS 3.1et les services HMS. Il faudra bidouiller pour obtenir en partie les services mobiles de Google.

Une onéreuse excellence

Avec une batterie de 4800 mAh et une charge filaire rapide de 66W, le MateX ne devrait pas être trop long à recharger. On pourrra aussi compter sur une charge sans fil de 50W et une charge sans fil inversée de 7,5W pour recharger de petits gadgets.

La partie photo est logée dans un grand cercle au dos du smartphone et comprend un capteur grand angle RYYB de 50 mégapixels avec OIS (une spécialité de Huawei depuis plusieurs années), un ultra grand angle de 13 mégapixels pouvant aussi servir pour la macro et un téléobjectif périscopique avec grossissement sans perte x5

Le smartphone est annoncé en Chine et rien n'est dit encore sur un lancement européen qui amènerait sans doute son tarif autour de 2000 euros et plus. Le Huawei Mate X3 est proposé en plusieurs configurations mémoire (extensible avec le format propriétaire de Huawei Nano SD ou NM pour Nano Memory) :