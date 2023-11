Le fabricant chinois de smartphone Huawei a fait de sa gamme Huawei P une référence en matière de photo mobile dont les qualités sont reconnues par certains experts en benchmarks comme DxOMark où les différentes générations ont régulièrement occupé les premières places des classements.

Depuis sa mise en retrait à cause des restrictions commerciales américaines, d'autres marques ont pu en profiter pour proposer des smartphones aux qualités photo avancées mais Huawei n'a pas abandonné sa propre série.

Et alors que la firme est en train de revenir sur le devant de la scène, il se dit que la prochaine gamme de smartphones Huawei P70 devrait apporter de nouveau des caractéristiques de pointe pour la photo mobile.

Des capteurs photo et des lentilles d'exception

Trois modèles seraient prévus avec les Huawei P70, Huawei P70 Pro et un inédit Huawei P70 Art. L'analyste Ming-Chi Kuo les voit déjà capables d'atteindre un volume de 15 millions d'unités l'an prochain grâce à la combinaison d'un processeur mobile avancé (de type Kirin 9000S comme la série Huawei Mate 60 ou autre) et d'une partie photo de haute qualité.

Huawei P60 Pro

Le Huawei P70 Art, en particulier, devrait attirer l'attention avec un grand capteur photo 1 pouce associé à une lentille hybride spéciale 1GP6 de 6 éléments en verre moulé qui serait quatre à cinq fois plus onéreuse que les lentilles de 7 éléments utilisées dans les smartphones premium.

L'analyste évoque également la présence d'un téléobjectif périscopique avec capteur 1/3,6 pouce et lentille de 5 éléments pour le Huawei P70 et module 1/2,5 pouce et lentille de 6 éléments pour les Huawei P70 Pro et P70 Art.

Huawei de retour dans les smartphones

Ming-Chi Kuo note que le succès probable de la série Huawei P70 rejaillira sans doute sur les fournisseurs Largan et Sunny Optical qui devraient obtenir de solides résultats.

La nouvelle gamme devrait contribuer à relancer les ventes de smartphones Huawei qui pourraient revenir à un solide volume de 100 millions d'unités en 2024, la série Mate 60 ayant constitué un électrochoc et un rappel que le fabricant sait toujours faire d'intéressants smartphones.

C'est encore loin des valeurs de 2019 quand la marque était en passe de devenir leader mondial du marché mais c'est un retour rapide aux affaires qui s'amorce pour le groupe chinois, malgré l'obstacle des sanctions commerciales US étant toujours actives et alors alors son volume était tombé à 30 millions d'unités ces dernières années.