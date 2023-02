Les ventes flash Huawei durent jusqu'au 28 février et nous promettent d'être très intéressantes. De nombreux avantages sont à souligner :

Livraison sous 2 jours ouvrés

Facilité de paiement en 3 ou 4 fois avec la CB sans frais à partir de 149 € d'achat

Livraison gratuite à partir de 99 € d'achat

Pour commencer, je vous présente l'ordinateur portable Huawei MateBook D 14. Ce PC portable possède un écran de 14" FullView en 1920 x 1080p. Cet ordinateur portable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7 et de 8 Go de RAM. Son disque SSD de 512 Go vous assure une capacité de stockage suffisante et une rapidité accrue (jusqu'à 10 fois supérieures à celle d'un disque dur classique). Le tout tourne sous Windows 11 Home et, pour la sécurité de vos données, il se déverrouille grâce à son capteur d'empreinte digitale.

Ce PC portable Huawei MateBook D 14 est vendu 629,99 € au lieu de 899,99 € soit 270 € de réduction sur le site de Huawei.





Voici la liste des autres offres proposées par Huawei :



Toutes les offres sont disponibles sur le site officiel de Huawei.



