Jusqu'au 15 février, Huawei lance son opération spéciale Saint-Valentin ! C’est le moment idéal pour craquer sur le design et les performances des nouveautés de la marque.

Cette campagne exclusive regroupe des remises immédiates massives, des codes promos cumulables et des cadeaux offerts pour chaque achat majeur.

Smartphones : la photographie et le haut de gamme à l'honneur

C'est la pièce maîtresse de cette sélection. La gamme Pura et les nouveaux Nova s'affichent à des prix très intéressants :

HUAWEI Pura 80 Pro (512 Go) : disponible en rouge, blanc ou noir, il profite d'une remise immédiate de 200 € : son prix chute à 899 € au lieu de 1 099 €.

➡️ Cadeau : des écouteurs FreeBuds SE offerts pour accompagner votre nouveau smartphone.





au lieu de 1 099 €. ➡️ des écouteurs FreeBuds SE offerts pour accompagner votre nouveau smartphone. HUAWEI Pura 80 Ultra (512 Go) : le modèle premium de la gamme en coloris doré ou noir passe à 1 299 € (soit 200 € de réduction).

➡️ Cadeau : une montre HUAWEI WATCH GT 5 (46mm ou 41mm) est offerte !





(soit 200 € de réduction). ➡️ une montre HUAWEI WATCH GT 5 (46mm ou 41mm) est offerte ! HUAWEI nova 14 Pro : utilisez le code promo A100NOVA14PRO pour l'obtenir à 599 € au lieu de 699 € (disponible en noir ou bleu).

➡️ Cadeau : des écouteurs FreeBuds 7i offerts.





pour l'obtenir à au lieu de 699 € (disponible en noir ou bleu). ➡️ des écouteurs FreeBuds 7i offerts. HUAWEI Mate X7 : proposé à 2 099 €, il est livré avec les nouveaux FreeBuds Pro 4 offerts.

Montres connectées : le style au poignet

Alliez santé et élégance avec les gammes Watch Fit.

Watch Fit 4 : un prix final de 109,99 € en utilisant le code A20FIT4SERIES (remise immédiate + coupon).

➡️ Cadeaux : FreeBuds SE + 2 bracelets supplémentaires inclus.





en utilisant le code (remise immédiate + coupon). ➡️ FreeBuds SE + 2 bracelets supplémentaires inclus. Watch Fit 4 Pro : plus complète, elle revient à 169,99 € avec le code A20FIT4SERIES.

➡️ Cadeaux : également livrée avec des FreeBuds SE et 2 bracelets.

Audio : l'innovation FreeClip

Pour ceux qui cherchent des écouteurs au design unique "Open-ear", les FreeClip 2 (rose ou bleu) sont à l'honneur, avec le coloris rose sorti spécialement pour la Saint Valentin.

➡️ Prix final : 179,99 € au lieu de 199,99 € avec le code promo AFC20PCP.

➡️ Toutes les offres de la Saint Valentin sont à retrouver sur le site officiel Huawei.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour ce mardi la tablette OnePlus Pad 2 (512 Go), le casque Bluetooth UGREEN Studio Pro et la montre connectée Amazfit Balance reconditionnée en très bon état !