OnePlus Pad 2 (16 + 512 Go)

Son grand écran 12,1 pouces 3K offre une finesse remarquable avec 303 PPI, jusqu’à 900 nits de luminosité et un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz pour une fluidité extrême, sublimée par Dolby Vision. Côté performances, la nouvelle génération optimisée par l’IA s’appuie sur un processeur Qualcomm Kryo jusqu’à 3,3 GHz et un GPU Adreno plus rapide et plus efficient.

Le son Omnibearing, porté par six haut-parleurs optimisés et la technologie Holo Audio, diffuse une puissance immersive dans toutes les directions : basses profondes, clarté cristalline et spatialisation précise, en filaire comme en sans-fil, avec certification Hi-Res Audio.

Le multitâche devient intuitif grâce au glisser-déposer entre applications, tandis que les fonctions IA simplifient le quotidien : résumés automatiques d’articles, lecteur de texte, comptes rendus d’enregistrements et outils d’écriture intelligents.

Enfin, la batterie géante de 9510 mAh assure des sessions prolongées tout le week-end et plus de 40 jours en veille.

Vous pouvez obtenir la OnePlus Pad 2 (16 + 512 Go) en vert émeraude à 299,78 € grâce au code CDFR40 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Casque Bluetooth UGREEN Studio Pro

Doté d’une réduction active du bruit adaptative jusqu’à -48 dB, il ajuste intelligemment l’ANC à votre environnement grâce à une puce capable d’analyser le bruit ambiant 375 000 fois par seconde, pour une écoute claire où que vous soyez.

Son système audio certifié Hi-Res, avec quatre haut-parleurs combinant un woofer coaxial de 40 mm et un tweeter de 12 mm, délivre un son équilibré aux basses puissantes, renforcé par le codec LDAC pour une transmission sans fil jusqu’à 96 kHz/24 bits et par l’audio spatial pour une immersion à 360°.

Même en extérieur, l’écoute reste cristalline grâce à la réduction adaptative du bruit du vent, qui bascule automatiquement entre les microphones pour limiter les interférences et améliorer la clarté des voix.

La connexion multipoint permet de relier simultanément deux appareils et de passer de l’un à l’autre sans interruption, tandis que le partage audio facilite l’écoute à deux.

Enfin, le casque assure jusqu’à 120 heures d’autonomie sans ANC (80 heures avec ANC), avec une charge ultra-rapide offrant 5 heures d’écoute en seulement 5 minutes.

Retrouvez le casque UGREEN Studio Pro en noir ou blanc à 31,86 € avec le code CDFR04 sur AliExpress avec la livraison offerte.

Amazfit Balance 46mm (reconditionnée)

Son design fin associe un cadre métallique ultra-léger de 35 g à un grand écran AMOLED de 1,5 pouce, protégé par un verre antireflet et affichant une résolution nette de 480 x 480.

Grâce au contrôle vocal intelligent Zepp Flow, propulsé par la technologie GPT-4.0 d’OpenAI, la montre se pilote entièrement à la voix : ajustez les réglages, dictez des réponses et interagissez avec vos applications Android comme WhatsApp, sans sortir votre smartphone.

Pensée pour durer, l’Amazfit Balance offre jusqu’à 14 jours d’autonomie sur une seule charge. Avec Zepp Pay, le paiement sans contact devient simple et sécurisé grâce au NFC et au partenariat avec Mastercard, permettant d’enregistrer jusqu’à huit cartes bancaires directement sur la montre.

Le GPS haute précision, compatible avec six systèmes satellitaires et enrichi de cartes hors ligne gratuites, assure un suivi fiable de vos activités, même en environnement urbain dense.

L’intelligence artificielle accompagne aussi votre forme avec des plans d’entraînement personnalisés et des conseils adaptés à chaque objectif, du 3 km au marathon. Enfin, l’analyse quotidienne de l’état de préparation du corps et de l’esprit fournit un score évolutif en temps réel, pour mieux équilibrer effort, récupération et bien-être au fil de la journée.

La Amazfit Balance 46mm est disponible en noir, reconditionnée et en très bon état à 100,15 € sur Amazon (vendue par Amazon Seconde main).



