Le classement de DxOMark des smartphones les plus doués en photo a connu du changement en février dernier avec l'irruption du Honor Magic6 Pro venu détrôner le Huawei Mate 60 Pro+, en tête depuis septembre 2023.

Avec l'arrivée des modèles de nouvelle génération du début d'année, le classement est de nouveau bousculé et c'est encore Huawei, habitué à en occuper la première position une bonne partie de l'année, qui reprend sa couronne.

L'exploit est réalisé avec le Huawei Pura 70 Ultra, son dernier smartphone premium venant remplacer la série P mais toujours axé sur la qualité photo. Annoncé il y a peu en Chine, il est également commercialisé en Europe mais en version 4G uniquement et toujours sans les services mobiles de Google.

Huawei reprend son titre chez DxOMark

Les contraintes commerciales imposées par les Etats-Unis n'empêchent pas Huawei de rester un maître (au moins au regard des tests de DxOMark) en photo mobile et de pouvoir se démarquer année après année.

Le Huawei Pura 70 Ulta s'offre ainsi un score général de 163 points, prenant une certaine distance avec le Honor Magic6 Pro (158 points) et le Oppo Find X7 Ultra (157 points).

Le gros bloc photo triangulaire à l'arrière loge un capteur photo principal 1 pouce et 50 mégapixels, avec ouverture variable de f/1,6 - f/4 et OIS, un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 40 mégapixels stabilisé.

Imbattable en photo, excellent en vidéo

Pour ses sous-scores, le smartphone obtient une note impressionnante de 169 points en photo, battant la concurrence sur quasiment tous les aspects en matière de rendu, de respect des couleurs et de précision des clichés.

Seuls quelques artefacts pourront fait leur apparition tandis que les textures pourront donner des résultats un peu moins satisfaisants dans les conditions de lumières extrêmes (très fortes ou très faibles).

Le Huawei Pura 70 Ultra est excellent en rendu de portrait avec un effet bokeh (le flou d'arrière-plan) naturel et bien réparti. C'est aussi un champion en rendu photo en basse lumière, une spécialité de Huawei depuis de nombreuses années.

Il n'a pas non plus de rival en matière de zoom avec un rendu précis sur tous ses modules et une bonne réduction du bruit, ainsi qu'un traitement réaliste de la couleur de peau et de la balance des blancs.

En vidéo, le Huawei Pura 70 Ultra est excellent...mais pas autant qu'un iPhone 15 Pro. Il reste quelques progrès à faire en matière d'apparition d'artefacts et d'effet de ghosting.