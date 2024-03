Dès son lancement, la marque Honor a présenté son modèle Honor Magic6 Pro comme un photophone d'exception grâce à une solide configuration de trois modules photo logés dans son curieux bloc.

Sa force vient du module principal 50 mégapixels avec technologie Falcon Capture 2.0 et mode AI Motion Sensing System permettant de réaliser des photos nettes même avec des sujets en mouvement rapide (sport, enfants, animaux...).

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d'un zoom de type périscopique de 180 mégapixels, le tout profitant des optimisations photo par intelligence artificielle.

Honor Magic6 Pro : un petit point de différence

Tout ceci est beau sur le papier mais qu'en est-il en réalité ? DxoMark l'a fait passer par ses tests de qualité et confirme que le smartphone est très bon...au point de devenir le nouveau leader de son classement des meilleurs photophones.

Avec 158 points de score global, il prend la tête devant le Huawei Mate 60 Pro+ qui était installé en tête depuis quelque temps mais aussi le très récent Oppo Find X7 Ultra, tous deux ayant obtenu 157 points...avec l'avantage que vous pourrez mettre la main dessus, les deux autres étant réservés au marché chinois.

DxOMark ne lui trouve pas beaucoup de défauts et salue ses clichés colorés et détaillés même en zoom avancé, un autofocus précis et un rendu agréable en mode portrait avec effet bokeh et en exposition dynamique.

Nouvelle référence photo mobile pour DxOMark

Il en fait parfois un peu trop sur le rendu des détails et peut faire apparaître quelques artefacts pour des scènes à très fort contraste mais il se débrouille très bien dans la plupart des situations et grappille des points qui en font le meilleur en photo indoor et au niveau des smartphones les plus efficaces en photo d'extérieur, basse lumière et portraits.

Le Honor Magic6 Pro devance donc d'un petit point les précédents champions, ce qui ne fera sans doute pas de grosse différence dans leurs qualités respectives mais est toujours bon à prendre et à mettre en avant dans la communication du fabricant.

Pour référence, le Honor Magic5 Pro était déjà très bon avec 152 points tandis que les iPhone 15 Pro / Pro Max ont obtenu 154 points, au coude à coude avec le Pixel 8 Pro (153 points).