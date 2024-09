En matière de smartphones pliables, Huawei veut marquer les esprits avec le Mate XT qui dispose d'un système à double charnière inversée lui permettant de se plier avec trois parties distinctes. " Le premier smartphone pliable à triple écran au monde. "

Du moins, le premier de ce genre à bénéficier d'un lancement commercial à grande échelle. Une fois réunis, les écrans du Mate XT dit Ultimate Design proposent un grand affichage OLED de 10,2 pouces et 3K (2232 x 3184 pixels) au format 16:11.

Avec taux de rafraîchissement adaptatif (technologie d'écran LPTO), le smartphone peut également être partiellement déplié pour une taille d'écran de 7,9 pouces. En écran unique, c'est un affichage de 6,4 pouces.

Les caractéristiques du Mate XT

D'un poids d'environ 300 g et aux coins arrondis, le Mate XT a une épaisseur de 12,9 mm entièrement replié (et 3,6 mm déplié). Il embarque une batterie de 5 600 mAh (1,9 mm d'épaisseur) avec support de la charge 66 W en filaire ou 50 W en sans fil.

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 50 mégapixels et objectif à ouverture variable (f/1,4 à f/4.0), ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,2), téléobjectif x5,5 (zoom numérique x50) pour un capteur de 12 mégapixels.

Équipé du système d'exploitation HarmonyOS 4.2, le Mate XT propose 16 Go de RAM et un stockage de jusqu'à 1 To. Huawei conserve par contre un certain mystère au sujet de la puce (Kirin 9010 5G ?) pour faire fonctionner l'appareil qui est compatible Wi-Fi 6.

Un prix forcément à la hauteur

En Chine où il est actuellement uniquement disponible, le Mate XT est à 19 999 yuans (environ 2 500 € HT) en configuration 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 23 999 yuans (3 000 € HT) pour le modèle avec 1 To de stockage.