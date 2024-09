En passe de devenir numéro un mondial des smartphones, le groupe chinois Huawei a beaucoup reculé sous l'effet des mesures de restriction américaines l'empêchant d'accéder aux puces en gravure fine.

Après avoir fait profil bas durant plusieurs années, la firme est revenue dans la lumière avec la présentation fin 2023 de la gamme Mate 60 dotée d'une puce mobile gravée en 7 nm par le fondeur chinois SMIC.

Cette capacité à atteindre une gravure fine a augmenté les angoisses des Etats-Unis mais elle a aussi remis en lumière la firme qui a profité d'une forte demande sur son marché national tout en lui redonnant de la visibilité.

Huawei est aussi un pionnier dans les smartphones pliants et le fabricant faisait jeu égal avec Samsung en 2019 pour lancer les premiers modèles dotés d'écrans repliables.

L'écran qui se plie en deux déjà dépassé ?

La firme s'est repliée depuis sur son marché mais elle a continué d'occuper ce segment avec des smartphones à l'écran repliable comme un livre ou bien se refermant comme un format clapet.

Et elle pourrait s'offrir un coup d'éclat avec un nouveau modèle offrant encore un nouveau form factor. Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'existence d'un smartphone dont l'écran pourra se replier en trois grâce à un système de double charnière.

Ce smartphone Huawei Tri-fold (nom officieux) a été vu entre les mains du CEO de Huawei Richard Yu. Il s'annonce extrêmement fin une fois replié et ne serait pas plus épais qu'un smartphone standard tout en offrant une grande surface d'affichage d'environ 10 pouces une fois les trois faces alignées.

Démonstration de savoir-faire technique

Huawei commence à évoquer son lancement et donne rendez-vous le 10 septembre 2024 pour le découvrir. On notera que le salon IFA de Berlin, sans doute riche en nouveautés, sera tout juste terminé et, surtout, qu'Apple aura présenté sa gamme iPhone 16 un jour avant, le 9 septembre.

Pour autant, le Huawei Tri-fold restera vraisemblablement un produit purement destiné au marché chinois et un smartphone d'exception par ses fonctionnalités, son prix très élevé et potentiellement un volume de production limité.

On aura plus affaire à un démonstrateur qu'à un produit commercial destiné à cumuler les ventes mais il démontrera l'expertise de Huawei en la matière et son état d'avancement, alors que les smartphones se repliant en trois aperçus jusqu'à présent ne sont que des prototypes de laboratoire.