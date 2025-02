On commence avec la montre connectée HUAWEI Watch GT 5 46mm.

Elle intègre des revêtements ultra-résistants sur son boîtier et son écran, ainsi qu'une finition nano-film hydrofuge uniforme sur l’ensemble du dispositif. Résultat : une double protection contre les rayures et une résistance accrue à l’eau et à la corrosion.

Profitez d’une navigation fluide directement au poignet et d’itinéraires cartographiques en temps réel. Suivez vos performances en direct pour optimiser votre posture et prévenir les blessures. Avec la fonctionnalité exclusive RouteDraw, explorez des trajets inédits en toute simplicité.

Grâce à HUAWEI TruSense, surveillez six systèmes majeurs, dont les systèmes respiratoire, nerveux et musculo-squelettique, pour une prise en charge plus complète et accessible de votre santé.

La montre assure jusqu'à 14 jours d'autonomie maximale et jusqu'à 9 jours d'utilisation typique.

De plus, pour l'achat d'une montre de la série HUAWEI WATCH GT 5, 3 mois d’abonnement à HUAWEI Santé+ vous sont offerts : accédez à des entraînements adaptés à tous niveaux, des méditations guidées, un plan de remise en forme et des exercices de respiration.

Vous pouvez retrouver la HUAWEI Watch GT 5 46mm en noir à 229,99 € au lieu de 249 € en ce moment sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 279,99 €.

On enchaîne avec la barre de son LG SQC4R.

Elle offre une puissance de 220 W et un son 4.1 canaux, avec deux haut-parleurs arrière sans fil pour une scène sonore élargie et une immersion totale. Profitez d’un son surround Dolby Digital et de basses puissantes, le tout sans encombrement grâce à la connexion sans fil entre la barre de son et le caisson de basses.

Diffusez votre musique sans interruption en connectant votre smartphone ou tablette via Bluetooth 4.0. Grâce au mode Bluetooth Stand-by, la barre de son s’allume automatiquement dès qu’un signal audio est détecté.

La barre est également compatible avec la télécommande de votre téléviseur LG pour un contrôle simplifié.

La barre de son LG SQC4R est disponible à 149 € au lieu de 179 € (prix officiel) en ce moment chez Leclerc. La livraison en magasin est offerte et la livraison à domicile standard est à partir de 5,90 €.



Enfin, on termine ce top 3 avec l'ASUS ROG Phone 9 Pro 512 Go.

Propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite et les fonctions gaming ROG AI, il offre des performances inégalées avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Son écran AMOLED LTPO flexible FHD+ de 6,78 pouces, doté de la technologie Anime Vision Mini-LED, affiche un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 185 Hz pour une fluidité exceptionnelle.

Le smartphone intègre une batterie de 5 800 mAh compatible avec la recharge sans fil Qi 1.3 pour une autonomie prolongée. On trouve également une prise jack 3,5 mm, associée à la technologie sonore Dirac Virtuo.

Les capteurs tactiles ultrasoniques AirTriggers, situés sur les tranches, offrent des contrôles supplémentaires personnalisables et permettent d'effectuer diverses actions en jeu sans avoir à toucher l'écran.

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal Sony Lytia 700 de 50 MP avec stabilisation hybride à cardan 6 axes 4.0, un téléobjectif de 32 MP et un ultra-grand angle de 13 MP pour capturer chaque détail.

Certifié IP68, le ROG Phone 9 Pro résiste à l'eau et à la poussière et il est également compatible avec le WiFi 7.

L'ASUS ROG Phone 9 Pro 512 Go est disponible en noir à 939 € au lieu de 1 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 27 % sur Rakuten avec livraison gratuite depuis la France.

Une somme de 46,95 € sera également créditée sur votre cagnotte après l'achat.



