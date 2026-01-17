À environ 1 300 années-lumière de la Terre, le nuage - ou complexe - moléculaire d'Orion est l'une des régions de formation d'étoiles les plus actives et les plus étudiées de notre galaxie.

Dans le cadre d'une vaste étude, la Nasa a utilisé le télescope spatial Hubble pour sonder les enveloppes de gaz et de poussière qui entourent les protoétoiles, ces embryons stellaires encore en pleine formation.

Que révèlent les observations sur les protoétoiles ?

Les scientifiques se sont concentrés sur les enveloppes protostellaires, c'est-à-dire le cocon de gaz et de poussière qui nourrit l'étoile en développement. L'un des objectifs était de comprendre l'évolution des cavités créées par les vents stellaires et les jets de matière éjectés par ces jeunes astres.

De manière surprenante, ils n'ont trouvé aucune preuve que ces cavités s'agrandissent à mesure que la protoétoile avance dans les dernières étapes de sa formation.

Cette découverte suggère que l'épuisement progressif des enveloppes de matière ne peut pas, à lui seul, expliquer la diminution de l'accrétion de masse sur la protoétoile au fil du temps, ni le faible taux de formation d'étoiles dans ces nuages moléculaires froids.

Quels objets spécifiques Hubble a-t-il imagés ?

Parmi les clichés publiés, la protoétoile HOPS 181, bien que cachée derrière d'épais nuages de poussière, trahit sa présence par un long arc incurvé, sculpté par les jets de particules s'échappant à grande vitesse de ses pôles magnétiques. La lumière des étoiles voisines se réfléchit sur les grains de poussière.

Une autre image met en scène HOPS 310. Cette protoétoile est responsable de l'immense cavité aux parois brillantes qu'elle a creusée dans le nuage environnant grâce à ses jets et vents puissants. L'un de ces jets bipolaires est visible en diagonale dans le coin supérieur droit de l'image.

Comment ces vents stellaires façonnent-ils leur environnement ?

Les images illustrent la puissance des vents stellaires. Ces flux de particules éjectées à grande vitesse, animés par le champ magnétique de l'étoile, repoussent le gaz et la poussière environnants. Cela crée de vastes cavités au sein du nuage moléculaire.

Ce processus finit par stopper la croissance de l'étoile en coupant son alimentation en matière. L'étude de ces structures permet aux astronomes de mieux comprendre les différentes phases de la naissance d'une étoile.

N.B. : Source images : Nasa, ESA, T. Megeath (University of Toledo) ; Gladys Kober (Nasa/Catholic University of America).