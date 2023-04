Le télescope Hubble continue de nous livrer d'incroyables clichés et récemment, c'est un trait lumineux qui a attiré la curiosité des scientifiques.

C'est alors qu'ils recherchaient des amas d'étoiles sur des clichés réalisés par Hubble qu'un groupe de scientifiques a repéré un étrange trait lumineux. Dans un premier temps, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un simple reflet, mais en étudiant plusieurs clichés de la même zone, ils ont pu constater qu'il ne s'agissait finalement pas d'un artefact.

Un trou noir qui laisse d'étonnantes traces derrière lui

Le groupe a donc demandé une analyse complémentaire par spectroscopie à l'observatoire Keck situé à Hawaï et la découverte est pour le moins étonnante : cette trainée d'étoiles mesure pas moins de 200 000 années-lumière de long, et elle résulterait du passage d'un trou noir supermassif qui se déplacerait à une vitesse supersonique.

Le trou noir d'une masse d'environ 20 millions de soleils évolue dans un nuage intergalactique à très haute vitesse ( plus de 6,5 millions de km/h). Lors de son passage, il contracte et ionise les gaz alentour ce qui entraine la formation de petites étoiles bleues. Le tout est particulièrement rare, et se situe à 7,6 milliards d'années-lumière de nous.

Selon les diverses théories avancées, il se pourrait que le trou noir en question ait été éjecté d'une galaxie proche suite à la fusion entre deux galaxies, ce qui entraine un spectacle aussi enchanteur que dévastateur.