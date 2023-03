Avec la constellation Starlink, SpaceX promet une accès à Internet depuis n'importe quel point du globe grâce à un réseau de nombreaux petits satellites en orbite basse couvrant la quasi-totalité de la surface de la Terre.

Rapidement, les astronomes se sont inquiétés de ces ribambelles de satellites produisant une luminosité artificielle qui finit par être préjudiciable à l'observation spatiale.

Une étude publiée dans Nature Astronomy montre comment le déploiement de Starlink perturbe de plus en plus les clichés pris par le télescope spatial Hubble. Elle s'est notamment intéressée à la proportion de photos polluées par le passage des satellites Starlink et note une rapide augmentation.

Une pollution lumineuse qui s'accroît rapidement

Si le taux des images de Hubble traversées par un satellite atteint 2,7% entre 2002 et 2021, la proportion a grimpé à 3,7% sur la période 2009-2020 et a subitement augmenté à 5,9% en 2021.

Les satellites Starlink font tache (Credit : NASA / ESA)

Et encore, à l'époque de l'étude, il n'y avait qu'un gros millier de satellites Starlink en orbite basse. Près de 2500 satellites ont été positionnés en LEO rien qu'en 2022 et les projets de constellation prévoient à terme des dizaines de milliers de satellites tournoyant dans l'espace proche...voire des centaines de milliers en comptant tous les projets en cours, s'ils aboutissent, d'ici la fin de la décennie.

Des mesures pour limiter leur luminosité, mais...

Observer les étoiles, activité humaine multimillénaire, va devenir quasiment impossible à moyen terme, entre pollution lumineuse des environnements urbains et satellites se confondant avec l'éclat des objets célestes.

Si les astronomes tirent la sonnette d'alarme depuis les premiers lancements de grappes de satellites Starlink, la firme SpaceX d'Elon Musk n'est pas restée inactive. Sa nouvelle génération de satellites Starlink V2 utilisera plusieurs mesures pour réduire la pollution lumineuse.

Cela passera notamment par des miroirs diélectriques ne renvoyant pas la lumière vers la Terre et par des peintures noires absorbantes. Malgré des satellites beaucoup plus imposants que les modèles Starlink V1, la firme assure qu'ils seront aussi discrets, sinon plus, que les micro-satellites actuels. Pas sûr que cela suffise à contenter le monde l'astronomie.