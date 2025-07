Un robot sur le bureau, accessible, personnalisable, et prêt à apprendre : c’est la promesse de Hugging Face, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, avec son tout nouveau Reachy Mini.

Proposé à partir de seulement 299 $, ce petit bijou technologique vise un large public : étudiants, enseignants, chercheurs, makers, passionnés de tech ou simples curieux désireux de comprendre comment se marient robotique et IA.

Avec son design compact, ses bras articulés et son ouverture totale au développement logiciel, il ambitionne de démocratiser la robotique et de faire entrer l’intelligence artificielle dans le quotidien. Alors, gadget ou véritable révolution ? Le marché retient son souffle.

Un robot open source pour tous les créateurs

Le Reachy Mini ne se contente pas d’être abordable : il est aussi entièrement open source. Hugging Face mise sur la puissance de la communauté pour faire évoluer son robot.

Les utilisateurs peuvent accéder au code, modifier les comportements, ajouter des modules, et partager leurs créations. Cette philosophie d’ouverture tranche avec la plupart des robots éducatifs du marché, souvent fermés et limités.

Ici, la créativité n’a pas de limite : du simple mouvement de la tête et des antennes à la détection des mouvements en passant par l’intégration d’algorithmes d’IA avancés, tout est possible et à expérimenter seul, entre amis ou dans le cadre d'un projet pédagogique.

Des usages multiples : éducation, recherche, prototypage

Pourquoi un robot de bureau ? Parce que l’apprentissage de la robotique et de l’intelligence artificielle passe par la pratique. Reachy Mini s’adresse aux écoles, universités, laboratoires et startups qui veulent expérimenter à moindre coût.

Il permet de simuler des scénarios réels, de tester des algorithmes, ou de prototyper des applications concrètes : reconnaissance d'objet, interactions vocales, jeux, automatisation de tâches simples…

Les possibilités sont vastes. Hugging Face espère ainsi créer un écosystème où chaque utilisateur pourra contribuer, échanger et progresser.

Un marché en pleine effervescence et une ambition mondiale

Le lancement de Reachy Mini intervient dans un contexte où la robotique personnelle explose. Les géants de la tech multiplient les annonces, mais peu osent le pari de l’accessibilité et de l’open source.

Hugging Face, déjà connu pour ses contributions majeures en IA open source, veut imposer sa vision : une technologie partagée, transparente et collaborative. Les premiers retours sont enthousiastes : la demande dépasse déjà les prévisions, et la communauté commence à publier ses premiers projets.

Le robot mise sur sa bouille sympathique, son encombrement réduit (28 x 16 cm pour 1,5 Kg) et ses deux configurations : Lite ou complète. Cette dernière comprend la connectivité WiFi, la possibilité de fonctionner sur batterie, 4 micros et un haut-parleur, une caméra embarquée, un accéléromètre, la possibilité de bouger la tête avec six degrés de liberté (6DoF), la rotation du corps et deux antennes animées.

Reachy Mini Lite (sans WiFi ni batterie ni accéléromètre) est proposé à 299 dollars et sera disponible à la fin de l'été mais pour le modèle Reachy Mini complet, il faudra compter 449 dollars avec une disponibilité partielle à partir de l'automne 2025.

Le robot sera livré avec 15 types de comportements pré-enregistrés permettant de l'utiliser immédiatement mais tout son intérêt reposera sur le SDK (en Python) open source et les échanges au sein de la communauté pour partager ses créations.

Doté de l'ouie, de la parole, de la vision et du toucher, le robot Reachy Mini offre des possibilités larges de création et d'apprentissage.

Quels défis pour démocratiser la robotique ?

Si Reachy Mini fait rêver, le défi reste immense. Il faudra convaincre sur la robustesse, la simplicité d’utilisation et la pertinence des applications. Les attentes sont fortes : les utilisateurs veulent un robot fiable, évolutif, et capable de s’adapter à des usages variés.

Hugging Face mise sur des mises à jour logicielles régulières, un support communautaire actif, et une documentation riche pour accompagner les nouveaux venus.

Le défi de ce type de projet reste le même : pouvoir retenir l'attention et l'intérêt des utilisateurs dans le temps, développer une communauté d'entraide et apporter une vraie valeur ajoutée grâce à une pratique active de la programmation du robot.

Divers projets similaires existent ou ont existé mais il reste difficile de concilier tous les éléments pour maintenir ces initiatives dans le temps. Reachy Mini fera-t-il mieux avec ses capteurs et une bonne dose d'IA ?